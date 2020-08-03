2020-08-03T19:00:57+03:00
Происшествия

Фигурантов дела о суррогатном материнстве заподозрили в продаже младенцев на органы

Обвиняемые вину отрицают и уверяют, что все десять грудничков живы, здоровы и рождены в рамках легальной программы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Обвиняемые вину отрицают и уверяют, что все десять грудничков живы, здоровы и рождены в рамках легальной программы. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"Обвиняемые вину отрицают и уверяют, что все десять грудничков живы, здоровы и рождены в рамках легальной программы. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
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В понедельник, 3 августа, в Мосгорсуде слушалось ходатайство защитников медиков, которые были арестованы по громкому делу о торговле суррогатными детьми. Адвокаты требовали смягчить меру пресечения и выпустить обвиняемых под домашний арест. Но суд оставил прежнее решение в силе. Семеро человек, в том числе врач-репродуктолог и два гинеколога оставлены под стражей. В СИЗО они проведут ближайшие полтора месяца.

Напомним, уголовное дело было возбуждено еще в январе этого года. Тогда в подмосковном Одинцово, в арендуемой квартире умер новорожденный мальчик. Вместе с ним под присмотром няни жили еще три новорожденных малыша. Как выяснилось позже, все они рождены суррогатными мамами из России для граждан Филиппин. Спустя полгода в деле появились обвиняемые. По версии следствия, они причастны к торговле детьми иностранным гражданам. Но это еще не все обвинения.

- Проверяется причастность обвиняемых к торговле детьми на органы в иностранные государства. Устанавливается местонахождение младенцев, - сообщил «Комсомольской правде» источник в следствии.

Однако по словам адвоката медиков, таких обвинений в адрес его подзащитных не звучало, во всяком случае пока.

- В материалах дела нет обвинений в торговле детьми на органы. Сегодня в суде об этом тоже речи не шло, - сообщил адвокат Игорь Трунов.

В уголовном деле 10 эпизодов, что равно 10 младенцам, рожденным русскими суррогатными мамами. Один из них скончался в том самой нехорошей квартире. Еще трое малышей были изъяты сотрудниками полиции и до сих пор не переданы биологическим родителям. При этом главным обвиняемый по этому угловому делу на свободе. Константин Свитнев, руководитель фирмы «Росюркончалтинг» объявлен в международный розыск. Сейчас он находится в Чехии и отрыто общается с журналистами по телефону.

- Про торговлю детьми на органы впервые слышу. Это бред. Десять младенцев рождены с использованием биологического материала их родителей по легальной программе суррогатного материнства. Установить это можно с помощью элементарной экспертизы ДНК. Однако спустя полгода она так и не была приведена. У нас есть копии паспортов всех родителей, имеется генетическая экспертиза погибшего по причине внезапной младенческой смерти мальчика. Но все эти материалы, несмотря на ходатайства адвокатов, так и не приобщены к материалам уголовного дела, - сообщил «КП» Константин Свитнев.

Неизвестна и дальнейшая судьбы, троих младенцев, изъятых из квартиры в Одинцово. На сегодняшний день малышам уже по 9 месяцев. При этом филиппинским родителям их не отдают.

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры где были найдены пять младенцев-китайцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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