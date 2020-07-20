2020-07-20T14:49:56+03:00
Общество

Отцом суррогатных детей, найденных в Подмосковье, оказался высокопоставленный политик с Филиппин

После того, как в деле появилась уголовная составляющая, он не может забрать малышей
Андрей АБРАМОВ
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филиппинский политик Фреденил Кастро (Fredenil Castro).филиппинский политик Фреденил Кастро (Fredenil Castro).Фото: кадр с видео
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В январе этого в подмосковном поселке ВНИИССОК нашли квартиру-«передержку» для суррогатных малышей. За жилищем присматривала пара из Донецка. О себе они рассказали после того, как один из детей — месяц от роду — скончался от синдрома внезапной детской смерти. Другие дети здоровы, их забрали в дом ребенка. Оказалось, что среди малышей были рожденные для филиппинского политика Фреденила Кастро (Fredenil Castro).

Кастро не последний человек в азиатской республике. Ему 68 лет и 20 из них он избирается в нижнюю палату конгресса — пять раз побеждал на выборах. Сам он юрист и занимается вопросами уголовного права в островном государстве.

Информацию о том, что Кастро прибегнул к услугам суррогатного материнства в России, корреспонденту kp.ru подтвердила член СПЧ Ирина Киркора. Она возглавляет центр «Мир семьи», которые занимается юридической и психологической поддержкой семей в трудных ситуациях.

— Я готова его представлять. Мы работаем в направлении соединения родителей с детьми, — сообщила общественный деятель «Комсомольской правде».

Пока непонятно, придется ли обращаться в суд или все удастся решить путем переговоров. В России у Кастро двойняшки. Он отец, а мать работала от агентства. Согласно информации из открытых источников, Кастро официально женат.

Скандал с суррогатными детьми в Москве: кратко

Суррогатное материнство в России легализовано. Цена ребенка от 1 до 3 млн рублей в зависимости от агентства. Клиентами часто становятся иностранцы, преимущественно из Азии.

В квартире поселка ВНИИСОК, где был организован пункт «передержки», кроме погибшего младенца нашли еще трех. Два из них — дети Кастро. Все дети здоровы. При этом кроваток и детских вещей здесь было гораздо больше, что говорит о том, что «детская передержка» работала на регулярной основе.

Спустя полгода после январских событий в Москве состоялся суд над медиками и сотрудниками суррогатного агентства. Им избирали меру пресечения: кого-то отправили в СИЗО, других отпустили под домашний арест.

Уголовное дело возбуждено по статье за торговлю людьми. Общественники усматривают в этом странность, поскольку суррогатное материнство в стране действует открыто.

Забрать детей из России иностранные клиенты не смогли сразу из-за долгой процедуры подготовки документов. Потом объявили пандемию и возбудили уголовное дело, поэтому увезти детей Кастро не смог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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