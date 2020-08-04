Дональд Трамп: самоубийство миллиардера-сутенера Джеффри Эпштейна в тюрьме – недоказанный факт

«Было ли это убийством или самоубийством?» - задался вопросом президент США Трамп, обсуждая найденного мертвым в камере КПЗ своего знакомого, миллиардера-сутенера Джеффри Эпштейна.

Вопрос о деле Эпштейна прозвучал Трампу в ходе его интервью порталу Axios.

Журналисты также попросили президента прокомментировать его недавнее пожелание всего хорошего бывшей подруге Эпштейна и, как подозревает следствие, его соучастнице Гислейн Максвелл.

Максвелл несколько недель назад была задержана, арестована и находится сейчас в КПЗ в ожидании суда, который назначен на лето 2021 года. Ее обвиняют в сутенерстве и склонению несовершеннолетних к занятию проституцией.

Соучастница Эпштейна - Гислейн МаксвеллФото: GLOBAL LOOK PRESS

Трамп открестился от каких-либо двусмысленностей и сказал, что просто пожелал Максвелл всего хорошего, поскольку она в тюрьме, и вообще ее вину еще должен доказать суд.

Эпштейн, как утверждает следствие, покончил с собой в камере, где содержался в ожидании суда. Это произошло 10 августа 2019 года.

Трамп и Эпштейн были знакомы давно. Есть фотографии, подтверждающие, что тогда еще будущий президент США принимал миллиардера в 1997 и 2000 годах в своем гольф-клубе. Также в одном из интервью, датированным 2002 годом, Трамп назвал Эпштейна «потрясающим парнем, с которым занятно проводить время».

Джеффри Эпштейн (слева) - американский финансист, филантроп и сексуальный преступник.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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