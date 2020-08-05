"Она в сознании, но как в тумане": Анастасии Заворотнюк стало хуже

Года назад стало известно о том, Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Близкие актрисы очень долго не комментировали слухи о тяжелом недуге родного им человека. Лишь осенью 2019 года семья в первый и единственный раз выступила с официальным заявлением о болезни, при этом диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" не назывался. И вот в мае 2020 года официально на всю страну было объявлено о том,что у артистки глиобластома. Это одна из самых агрессивных форм рака, заболевание опасно рецидивами.

Рак мозга у Анастасия Заворотнюк обнаружили зимой 2018 года. В 2019 году актриса ездила за границу на операцию. Но после хирургического вмешательства образовалась вторичная глиобластома. Начались долгие месяце лечения.

В апреле актрисе стало значительно лучше. Ее выписали из клиники домой. Сразу же пошли слухи, мол, Заворотнюк настолько хорошо себя чувствует, что она якобы готова прийти на телевизионное ток-шоу. Но оказалось, что все совсем не так.

Знакомые семьи артистки рассказали, что у нее сейчас некоторое ухудшение состояния. Появилась сильная слабость, утомляемость. Иногда Настя жалуется на головные боли и общее недомогание. "Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал", - поведала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Один из медиков рассказа сайту kp.ru, что видел актрису издалека в ЦКБ. Ее везли в кресле. "Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось", - поведал специалист.

По его словам, при глиобластоме может происходить то улучшение, то ухудшение состояния.

"Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет", - поспешила, в свою очередь, успокоить музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779353" frameborder="0"></iframe> Настя: шанс на жизнь.Анастасии Заворотнюк предложили лечение новой разработкой российских ученых, которая помогает вернуть к жизни пациентов в терминальной стадии рака

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