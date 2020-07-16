"Жанну тоже отпустили домой, а потом резко наступило ухудшение": папа Фриске боится за больную раком Анастасию Заворотнюк

Владимир Фриске до сих пор не может без слез говорить о своей старшей дочери. Жанна Фриске скончалась от рака мозга пять лет назад. Мужчина пристально следит за новостями о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Ведь звезде сериала "Моя прекрасная няня" поставили тот же диагноз, что и ныне покойной Жанне, - глиобластома. Это одна из самых агрессивных и трудноизлечимых форм рака.

Владимир Фриске надеется, что Анастасии Заворотнюк поможет лекарство, которое в свое время советовали Жанне Фриске. Сейчас она находится в кругу близких в подмосковном Крекшино.

"Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы. Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей", - цитирует его Собеседник.Ru.

По информации папы Фриске, Анастасию лечат от опухоли мозга лекарством, которое в свое время предлагали Жанне. Тогда врачи уверяли, что это средство сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

"Нам говорили, что это очень хорошее средство, которое убивает вирусы.Предлагал его профессор из Санкт-Петербурга. Нужно было туда ехать, наблюдаться. Но Шепелев не захотел", - вспоминает Владимир Борисович.

Владимир Фриске переживает за Анастасию как за свою дочь.Фото: Евгения ГУСЕВА

Он надеется, что Заворотнюк сможет победить болезнь. "Потому что сейчас существуют более прогрессивные методы. Новые варианты за это время придумали. Может быть, что-то и поможет. Дай Бог", - резюмирован он.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре. В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.