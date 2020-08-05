"Гуманитарная катастрофа": Красный Крест взывает о помощи после взрыва в порту Бейрута

В Бейруте, население которого оценивается в 2 млн. человек, ситуация сейчас квалифицируется как гуманитарная катастрофа – количество жертв увеличивается, почти половина города разрушена. Напомним, 4 августа в складских помещениях порта прогремел мощный взрыв. Его отголоски слышали в 25 километрах от эпицентра, а сейсмологи сравнили с землетрясением магнитудой 4,5.

Красный Крест обратился к мировому сообществу за помощью. О готовности оказать таковую уже сообщили Франция и ряд других европейских стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794399" frameborder="0"></iframe> Пожар после взрыва в Бейруте.

Соседний с Ливаном Израиль, находящийся с ним в состоянии войны и не имеющий с этой страной дипломатических отношений, также изъявил готовность оказать содействие. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху одобрил контакты национального Совета безопасности со спецпосланником ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым в аспекте предоставления Ливану гуманитарной и медицинской помощи.

Портовая зона и прилегающие к ней кварталы почти полностью разрушены.Фото: REUTERS

Соцсети переполнены криками о помощи. Опубликованы сотни фотографий бейрутцев, работавших в порту или неподалеку, чье местонахождение на данный момент неизвестно.

Больницы Бейрута переполнены. Срочно требуется донорская кровь. Доноров просят приходить на пункты сбора крови и в других ливанских городах – Триполи, Сайде.

В результате взрыва пострадало около 3000 человек.Фото: REUTERS

Из-за разрушений нарушено транспортное сообщение. В большинстве домов выбиты стекла. Портовая зона и прилегающие к ней кварталы почти полностью разрушены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794368" frameborder="0"></iframe> Взрыв в порту Бейрута.

Повреждения получили президентский дворец, бейрутский международный аэропорт. Сообщается о случаях паники среди иностранцев-постояльцев гостиниц.

Bзрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентраФото: REUTERS

Иностранные граждане числятся среди пострадавших. В их числе - немецкие и бельгийские дипломаты. Сотрудница российского посольства в Бейруте также получила травмы. Ей оказана необходимая помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794401" frameborder="0"></iframe> Последствия от взрыва в Ливане.

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