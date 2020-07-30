"Вы ему наливали?": адвокат Михаила Ефремова признался, что тоже употребляет алкоголь

Адвокат Михаила Ефремова вновь сделал ряд громких заявлений. На этот раз он пообщался с репортерами у здания Пресненского суда. Так, по словам защитника, актер не страдает алкоголизмом. Более того, юрист также считает, что пока "рано говорить о наркотическом опьянении артиста в момент ДТП"

"Михаил Ефремов не признает вину. Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю", - заявил защитник.

На замечание светского хроникера о том, что звезду "Современника" якобы не раз видели мягко говоря в нетрезвом виде, он парировал: "А вы ему наливали?".

Он также подчеркнул, что пока "рано говорить о наркотическом опьянении артиста в момент ДТП". Не смог он ответить однозначно и на вопрос о том, был ли его подзащитный за рулем в момент смертельного ДТП. "Ефремов точно был в машине в момент ДТП. А вот был ли он за рулем, я не знаю", - сказал Пашаев.

По его словам, актер даст показания в конце судебного процесса и не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как он не признает вину. Адвокат также уточнил, что статья, по которой обвиняют Ефремова, не предусматривает рассмотрения судом присяжных.

Заканчивая общение с репортерами на отметил: "Если бы я говорил вам то, что я думаю, Ефремов давно уже был бы в тюрьме".

Эльман Пашаев - адвокат Михаила ЕфремоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 31 июля, Пресненский суд Москвы назначил на 5 августа дату первого заседания по существу дела и продлил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Помимо этого, суд отказал актеру в двухчасовых прогулках. Дело актера будет рассматривать судья Елена Абрамова, которая приговорила к 13 годам лишения свободы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Именно она выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, 9 июня умер в больнице. В крови актера после ДТП помимо большой дозы алкоголя были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

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