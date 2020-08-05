2020-08-05T15:47:20+03:00
Звезды

Ефремов в аду. Начало

Спустя почти два месяца после смертельного ДТП актер публично отрекся от шанса на покаяние
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Михаил Ефремов слушает адвоката в суде, 5 августа 2020 года.Михаил Ефремов слушает адвоката в суде, 5 августа 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В среду, 5 августа, в Москве состоялось очередное заседание суда по обвинению актера Михаила Ефремова в совершении ДТП со смертельным исходом. На вопрос судьи, все ли ему понятно и признает ли он себя виновным, актер ответил: «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?» Таким образом, Ефремов дезавуировал свое видеобращение, которое записал через несколько дней после трагедии 8 июня — в нем он признавал вину.

"Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

Актеров советской школы отличает от прочих осознание собственной значимости. Они не виноваты, это отражение нашей общей ментальности: в России ведь и поэт больше чем поэт, и писатель не просто сочинитель книг. Оттого актер такого типа и сегодня, например, в театре не работает, а «служит», а во фразе «театр — мой алтарь» не чувствует пошлости.

Даже состоявшись в новейшей эпохе, он на клеточном уровне помнит, как людям его профессии поклонялись в былые времена. Боги Олимпа меркли пред их величием. От ликов на обложках «Советского экрана» исходило сияние. В СССР, где покупка холодильника (в кредит, конечно) была грандиозным событием, у актеров-звезд было все — заоблачные зарплаты, шикарные квартиры, зарубежные поездки. И никто не завидовал. Скромная награда за божественный талант и круглосуточную готовность к высказыванию. Да что там к высказыванию — к подвигу.

Именно из такой среды, где искусству служат и возлагают на алтарь всех тельцов разом — ради божественного света, который может вдруг брызнуть из недр души, и происходит Михаил Олегович Ефремов. Актер, впереди которого всю жизнь бодро едет бульдозер имени его отца — что, с одной стороны, очень удобно, а с другой давит на самолюбие. Но ведь справился, выжил, состоялся. Стал любим публикой не за отчество, а сам по себе.

Но в тот момент, когда настало, наконец, время совершить тот самый подвиг, взойти на обожаемый алтарь самому, оказалось, что никакого актера - в высшем, божественном смысле, нет. Некому выйти под огни рампы и произнести свой, возможно, главный в жизни монолог. Есть только тварь дрожащая, каждым словом предающая жену, детей, публику, весь актерский цех.

Я ничего не помню. Сначала признался, а потом не признался. Это еще доказать надо, был за рулем или нет.

Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

В этой истории много всего ужасающего. Например, в голове не укладывается, что такой человек, как Эльман Пашаев — косноязычный, с трудом формулирующий свои мысли, несущий абракадабру, которой вынуждены внимать суд и общественность, может быть адвокатом.

Но главного героя этого бесконечно пошлого водевиля не затмит уже никто.

Мы только что видели, как душа человека добровольно бросилась в ад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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