2020-08-05T16:22:21+03:00
Политика

Зеленский в разговоре с Лукашенко попросил выдать задержанных россиян Украине

Эксперты с опаской ждут, что же предпримет Минск
Василиса НИКОЛАЕВА
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Официальные украинские СМИ уже неделю пишут о готовящейся личной встрече двух президентов - Зеленского и Лукашенко. Фото: Петр Сивков/ТАССОфициальные украинские СМИ уже неделю пишут о готовящейся личной встрече двух президентов - Зеленского и Лукашенко. Фото: Петр Сивков/ТАСС
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На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, что между ним и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор. И Зеленский настаивал на выдаче Украине задержанных в Белоруссии граждан России.

Зеленский утверждает, что по имеющейся у спецслужб Украины информации, некоторые из задержанных россиян имели украинские паспорта и участвовали в конфликте на Донбассе. Следовательно, должны быть выданы Украине. Документы задержанных уже опубликованы на сайте «Миротворец».

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — заявил Зеленский.

Официальные украинские СМИ уже неделю пишут о готовящейся личной встрече двух президентов - Зеленского и Лукашенко. Реакции и каких-либо комментариев Лукашенко по поводу прошедшего телефонного разговора не последовало.

Многие российские и белорусские политологи с опаской ждут, что же предпримет Минск.

- Если Белоруссия сейчас отдаст Украине граждан России, то это грозит, как минимум, тем, что Минск перестанет быть площадкой для переговоров по урегулированию кризиса на Донбассе, продемонстрировав предвзятость к одной из сторон. А в худшем случае разрывом отношений Москвы и Минска, — считает политолог Владислав Рогимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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