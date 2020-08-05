47-летняя Ирина Лобачева подала на развод с 31-летним мужем: в августе последняя встреча в суде

Ирина Лобачева с мужем Иваном Третьяковым Фото: ВКонтакте

Нынешний муж 47-летней фигуристки Лобачевой младше Ирины на шестнадцать лет, а старше сына спортсменки всего на пятнадцать. Жили они в квартире Лобачевой, работали часто вместе – тренировали молодых фигуристов, давали мастер-классы, частные уроки.

Замуж за Ивана Третьякова звезда льда Ирина Лобачева вышла три года назад, до этого они жили гражданским браком. В начале жили дружно, планировали общего ребенка, а в прошлом году начались скандалы. Ирина тогда во всеуслышание обвинила мужа в том, что он мог вспылить и даже руку на нее поднять:

«Он меня избил просто… за то, что ему что-то не понравился!»

Ирина Лобачева с Ильей Авербухом и Дмитрием Марьяновым на шоу «Ледниковый период». После развода с Авербухом, Лобачева встречалась с Марьяновым

Лобачева сообщала, что сама могла провоцировать Третьякова на скандалы, и рукоприкладство, поэтому претензий нет. Иван все отрицал, утверждая, что ссоры в семье происходят, когда Ирина употребляет алкоголь. Лобачева же утверждает, что проблемы с алкоголем у нее давно в прошлом – одно время спортсменка даже лечилась от этой зависимости в реабилитационном центре. Зимой Лобачева грозилась подать на развод. Но тогда этого не случилось – пара после вместе проводила тренировки.

Потом случился карантин, простой в работе, который не способствует налаживанию отношений. И вот Ирина решилась на расторжение брака. Истец – Ирина Лобачева, ответчик – Иван Третьяков. 11 августа должно состояться расторжение брака знаменитой фигуристки Ирины Лобачевой. Мировая судья еще в июле провела беседу с пока еще супругами, и скорее всего на следующей встрече разведет спортсменов. Если не случится чуда, и Иван не вымолит прощения. Впрочем, говорят, что из своей квартиры Лобачева Третьякова уже попросила отселиться. Совместно нажитого имущества, как и детей у пары нет.

Лобачева разводится второй раз. Ее первый муж – бывший партнер на льду, а теперь тренер, продюсер и бизнесмен Илья Авербух. Ирина Лобачева и Илья Авербух поженились 26 лет назад, а 13 лет назад развелись. Сыну Лобачевой и Авербуха уже 16 лет – Мартин живет с отцом, переехал к нему по собственному желанию, когда в жизни матери появился Третьяков. Но отношения у матери с сыном прекрасные – встречаются, общаются. Кстати, Лобачева одобрила выбор Ильей Авербухом новой невесты – артистки Елизаветы Арзамасовой.

Информация о судебном заседании по расторжению брака Ирины Лобачевой

Конечно, Ирина Лобачева теперь получает не такие уж и большие деньги, но на жизнь хватает. Работает много – тренирует подающих надежды фигуристов, ее воспитанники выступали зимой в Саранске на юниорском чемпионате страны по фигурному катанию. Серебряный призер Олимпиады Ирина Лобачева и мастер спорта международного класса Иван Третьяков раньше часто проводили спортивные сборы в регионах вместе, что безусловно помогало мужчине получить новых клиентов. Иван даже предлагал Ирине венчаться в какой-то момент, но она отказалась. Видимо предчувствовала проблемы в отношениях.

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