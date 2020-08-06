Дмитрий Гордон сообщил, что Александр Лукашенко согласен выдать Киеву арестованных россиян

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что, по словам Лукашенко, в Беларуси сделают все необходимое для того, чтобы "передать виновных и России, и Украине". Фото: REUTERS

Самого интервью президента Белоруссии Дмитрию Гордону пока нет. Однако, украинский журналист пересказал его содержание коллегам с «Радио Свобода».

Дословно: «Он (Лукашенко — ред.) сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине».

Накануне об экстрадиции некоторых из задержанных в Белоруссии россиян в телефонном разговоре с Лукашенко просил президент Украины Зеленский. Якобы потому, что часть из них имели украинские паспорта и участвовали в конфликте на Донбассе, о чем есть информация у украинских спецслужб.

Дмитрий Гордон и Александр Лукашенко перед началом интервью. Фото: Youtube

Никаких официальных заявлений от самого Лукашенко по поводу общения с Зеленским и Гордоном нет. Официальная позиция Минска по этому вопросу неизвестна. Политологи ждут ее с опаской, потому что, если Александр Лукашенко решит выдать россиян какой-либо кроме России стране, это может грозить, по мнению тех же экспертов, серьезным похолоданием в отношениях наших стран.

33 гражданина РФ были задержаны в Минске 29 июля. Белорусские спецслужбы завили, что все они "наемники ЧВК «Вагнер» и прибыли в страну для того, чтобы способствовать беспорядкам перед президентскими выборами. В Москве утверждают, что это просто сотрудники ЧОПа - частного охранного предприятия, ехавшие из России через Белоруссию в другие страны транзитом.

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