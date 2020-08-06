Блондинка-предательница: Почему бывшая «помощница» выступает в суде против адвоката Михаила Ефремова

Эльман Пашаев поспешил заявить, что эта девушка - его бывшая помощница, мол, он ее выучил всем премудростям профессии. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Появление красавицы-блондинки Анны Бутыриной, которая наряду со «звёздным» адвокатом Александром Добровинским теперь представляет интересы потерпевшей стороны в громком деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, стало неприятным сюрпризом для защитника актёра. Эльман Пашаев поспешил заявить, что эта девушка - его бывшая помощница, мол, он ее выучил всем премудростям профессии.

И каждый раз, когда адвокат Бутырина брала слово, «учитель» буквально выходил из себя. Сначала делал язвительные ремарки, потом перешёл на повышенный тон и даже получил замечание от судьи. Видимо, появление бывшей коллеги так сильно задело юриста, что он не смог справиться с эмоциями. Если Добровинский хотел вывести противника из себя, ему это удалось.

Появление красавицы-блондинки Анны Бутыриной, которая наряду со «звёздным» адвокатом Александром Добровинским теперь представляет интересы потерпевшей стороны в громком деле, стало неприятным сюрпризом для защитника актёра. Фото: Instagram.com

Правда, после заседания, когда объявили перерыв, Пашаев как ни в чем не бывало подошёл к бывшей подруге.

- Без обид, ничего личного, я же в процессе всегда так, - успокаивал Бутырину оппонент, широко улыбаясь.

Как призналась сайту kp.ru сама Анна, на экс-коллегу она не обижается. Однако, ни помощницей, ни ученицей Эльмана Пашаева девушка никогда не была.

- Около четырёх-пяти лет назад мы были с ним партнерами 50 на 50, - рассказала адвокат Бутырина. - Но проработав два года, я решила уйти, потому что, к моему огромному сожалению, мной были выявлены неоднократные факты мошеннических действий в отношении меня и других доверителей. От них до сих пор поступают заявления о возбуждении уголовного дела против Пашаева.

- То есть вы расстались некрасиво? Речь идёт о том, что он какие-то общие деньги забирал себе? - уточнила «КП».

- Ну-у-у, я бы не хотела сейчас это комментировать, - красноречиво кивнув, ответила адвокат.

Если Добровинский хотел вывести противника из себя, ему это удалось. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

- А как вы в это дело попали - женская месть?

- Нет, просто мы уже много лет работаем с Александром Добровинским - в деле Ольги Бузовой, например, мы сотрудничали (тогда Анна представляла интересы пяти пострадавших спонсоров, которые не получили прирост подписчиков, заказав розыгрыш у поющей ведущей. - Ред.). Это, скорее, совпадение.

- А провокации бывшего партнера на заседании вам не мешают?

- Нет, я квалифицированный юрист, профессионально к этому отношусь, совсем не переживаю. А вот квалификация и профессионализм Эльмана Пашаева вызывают вопросы. Хотелось бы пожелать ему успехов.

Сегодня в Пресненском суде проходит второй день слушаний по уголовному процессу Михаила Ефремова. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Напомним, сегодня в Пресненском суде проходит второй день слушаний по уголовному процессу Михаила Ефремова. Из 14 свидетелей уже опрошены более половины. По словам адвокатов с обеих сторон, есть шанс, что при таком высоком темпе процесс закончат рассматривать к сентябрю.

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