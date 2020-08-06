Суд над Ефремовым: фанатки актера напали на журналистку «Комсомольской правды»

Группа активисток, которая уже неоднократно эпатировала репортеров своими заявлениями о том, что в машине Ефремова сидел каскадёр Фото: Иван МАКЕЕВ

Градус накала на сегодняшнем заседании по делу Ефремова оказался высок не только в зале, где идёт процесс. В другом кабинете, где шла видеотрансляция, собрались журналисты и поклонники актера. Группа активисток, которая уже неоднократно эпатировала репортеров своими заявлениями о том, что в машине Ефремова сидел каскадёр, что его предки - римские императоры, а погибший Сергей Захаров и вовсе жив (потому что заходит в свой аккаунт на «Одноклассниках»), на этот раз вела себя агрессивно. Женщины шумели во время выступления ключевых свидетелей, мешая журналистам слушать и без того приглушённый звук трансляции.

- Я сделала замечание одной из женщин, предупредив, что если она не будет вести себя тише, мне придётся попросить пресс-службу вывести ее из зала, - передала из суда корреспондент kp.ru Алена Мартынова. - Видимо, тогда у фанаток созрел план, и когда объявили перерыв, одна из них схватила меня за руку, выкрикивая: «Из какого вы издания?!». Женщина стала пятиться назад, видимо, специально упала, и повлекла меня за собой - обе мы рухнули на пол. И тогда ещё одна фанатка грохнулась на меня сверху с лозунгами: «Помогите, она нас бьет!».

Группа поддержки Ефремова Фото: Алена МАРТЫНОВА

Потасовка эта, к счастью, закончилась без травм - корреспондент «КП» поспешила выйти из кабинета, чтобы успеть взять комментарии участников процесса, активистки же остались убеждать судебных приставов в применённом к ним насилии. Но к их разочарованию, зал оказался оборудован камерами наблюдения. Отсмотрев кадры, главный судебный пристав Пресненского суда заверил корреспондента, что к ней никаких претензий нет, а дамы-провокаторши больше не переступят порог.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Можно переложить вину на другого": свидетель озвучил неожиданные данные о ДТП с Михаилом Ефремовым

Очевидец рассказал о некой пострадавшей женщине (подробности)

Блондинка-предательница: Почему бывшая «помощница» выступает в суде против адвоката Михаила Ефремова

Между некогда дружными партнерами пробежала чёрная кошка (подробности)