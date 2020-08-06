На конкурсе сильных идей предложили использовать российский аналог платформы Zoom

Организаторы Форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс

В рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» продолжается сбор перспективных идей для устойчивого развития страны. В тематике образования и новых компетенций больше всего предложений касается развития онлайн-форм обучения. В частности, была представлена интерактивная система, которая позволяет перевести на онлайн-обучение целые школы и вузы по всей России и по функционалу превосходит американскую платформу для аудио- и видеоконференций Zoom.

Эксперт в сфере технологической поддержки образования Юрий Хухашвили предложил использовать в школах и вузах интерактивную систему ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН. Решение позволяет проводить в режиме онлайн уроки, лекции, лабораторные работы, экзамены, коллоквиумы, аттестации и др.

Платформа может стать полноценной альтернативой американской коммуникационной платформе для конференц-связи Zoom, которая стала особенно популярна в период действия карантинных мер и режима самоизоляции в России: через нее работодатели проводили планерки с сотрудниками, а преподаватели и, например, фитнес-тренеры – онлайн-уроки и тренировки.

По словам Ирины Егоровой, президента Ассоциации участников рынка артиндустрии, функционал российской разработки гораздо шире. В отличие от аналоговых зарубежных платформ, ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН сможет объединять в рамках онлайн-лекций большей продолжительностью студентов целого курса, родителей всех учеников на общешкольные собрания или учеников целой школы и даже города – на академические олимпиады и другие интеллектуальные соревнования, где важен контроль всех участников одновременно в режиме реального времени.

По словам автора идеи, данная дистанционная система позволяет обеспечить непрерывный образовательный процесс вне зависимости от места нахождения учеников или преподавателей, погодных условий или вводимых карантинных мер.

Кроме того, сервис построен на отечественной IT-платформе, сертифицированной согласно требованиям ФСТЭК России, Минкомсвязи и других контролирующих органов. Это делает альтернативу западным платформам гораздо более удобной и безопасной для нашего рынка, так как исключает риски утечки конфиденциальных данных российских граждан за рубеж.

Представители МГУ им. Н.П. Огарева предложили идею образовательного онлайн-сервиса «Лeгокомпетенции» для работодателей, которые хотят повышать компетенции сотрудников дистанционно без отрыва от производства. На платформе будет представлен большой каталог курсов и программ от ведущих вузов, из которого можно будет собрать под себя программу любой продолжительности и содержания в зависимости от требований профессиональных стандартов и компетенций.

НКО «Клуб гражданского образования» представил проект онлайн-школы удаленных профессий для жителей малых городов и сельской местности. Это бесплатный образовательный проект, который в условиях карантина и в период восстановления экономики позволит освоить навыки удаленной работы. Предполагается, что за три недели обучения слушатели смогут получить сжатую и максимально полезную информацию о soft skills, секретах трудоустройства в формате «домашний офис». Решение уже прошло апробацию: на сегодняшний день удаленную профессию получили уже 1078 жителей из 15 регионов России и русскоговорящие слушатели из Беларуси, Казахстана и Греции.

Напомним, прием заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлится до 24 августа. Каждый может представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все поступающие идеи пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты будут в режиме онлайн совместно с авторами корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на Форуме в Сочи.

Организаторы Форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.