Адвокаты Пашаев и Добровинский нахватали штрафов, когда спешили на суд к Ефремову

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, сам превышает скорость. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Адвокаты, участвующие в процессе по делу Михаила Ефремова, как оказалось, и сами не прочь нарушить правила дорожного движения, по какую бы сторону баррикад они ни были. И чаще всего автомобили защитников попадали на дорожные камеры из-за нарушений скоростного режима.

Например, представитель пострадавшей стороны Александр Добровинский отметился очередным превышением прямо в день предварительного слушания по делу актёра в Пресненском суде города Москвы. 30 июля чёрный 460-сильный Роллс Ройс Фантом ЕWВ, принадлежащий адвокату, попал на дорожные камеры на Проспекте мира. К слову, штраф за это нарушение Добровинский всё ещё не оплатил.

Сумма задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения, а именно за превышения скорости на 20-40 км/ч у Добровинского составляет 3500 рублей Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Эта люксовая "ласточка" не единственная в автопарке юриста-альтруиста, напомним, что сам Александр утверждает, что ввязался в суды против Ефремова исключительно из-за симпатии к простым людям из Рязани, какими и являются погибший в аварии курьер и члены его семьи. Тем не менее, адвокат не упускает возможностей продемонстрировать контраст между собой и своими клиентами, приезжая на заседания на люксовых авто и в нарядах от известных модельеров.

Но вернёмся к теме нарушений правил дорожного движения. Все автомобили Александра Добровинского, а это два Роллс Ройса: Фантом и Гост, а также именной кабриолет Астон Мартин DB9 фигурировали в штрафных квитанциях за превышения скорости. Всего у адвоката на данный момент 84 нарушения, часть из них всё ещё остаётся неоплаченной.

— Сумма задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения, а именно за превышения скорости на 20-40 км/ч составляет 3500 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Автомобиль Добровинского: роскошный Aston Martin db 9 Volante Фото: Иван МАКЕЕВ

Своему судебному оппоненту и защитнику Михаила Ефремова Александр Добровинский проигрывает в этом состязании с огромным отрывом. Потому как долг по штрафам Эльмана Пашаева практически в 10 раз больше.

— На данный момент сумма задолженности по штрафам составляет 34 000 рублей, а один из автомобилей собственника находится под подозрением на розыск, — говорит источник

Сумма задолженности по штрафам у Эльмана Пашаева - 34 000 рублей Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Этому факту стоит уделить отдельное внимание, ведь адвокат Михаила Ефремова личность очень многогранная и интересная. Несмотря на внешний лоск, дела Эльмана Пашаева, судя по всему, идут не очень. Защитник приезжает в суд на серо-чёрном Майбахе за 5 миллионов с личным водителем. Но именно этот автомобиль числится в розыске, и, как оказалось заложен в автоломбард.

А долги Пашаева за нарушения ПДД - лишь капля в море. Kp.ru стало известно, что Эльман также уклоняется от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю, которые ему принадлежат, да и сам его бизнес по бумагам не только не приносит дохода, а вовсе убыточен. Долги копятся. Но несмотря на это, камеры контроля скорости фиксируют автомобили адвоката, превышающие скорость, практически каждый день.

"Майбах" Эльмана Пашаева Фото: Иван МАКЕЕВ

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