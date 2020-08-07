"Я такого актера вообще не знаю, для меня он просто пьяный мужик": Что рассказала новый свидетель по делу Ефремова

В суде выступают свидетели по делу Михаила Ефремова
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Пресненском суде сегодня третий день слушаний по делу Михаила Ефремова. Первым допросили очевидца аварии Романа Шрамко. Он рассказал, как за секунды до аварии Ефремов чуть не угробил его и друга.
Второй свидетель Екатерина Захарова. Молодая женщина-продавец торгового центра, рядом с которым и случилась авария. Вот что она рассказала.
- 8 июня в 21.40 я была в ТЦ "Смоленский пассаж". Я услышала грохот и выбежала на улицу. Я увидела разбитую машину и подошла к потерпевшему. Сергей был весь в крови, он пытался что-то сказать. Я сразу позвонила в скорую и сказала Сергею, что все будет хорошо, что приедут спасатели.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
- А Ефремова вы видели?
- Да. Он даже не мог на ногах стоять. Он держался за машину полиции. Он был пьян: лицо было все красное, речь невнятная. Я была в шоке, было страшно смотреть, как человек умирает.
- Вы узнали актера Ефремова?
- Нет. Я такого актера вообще не знаю. То, что он - звезда, мне потом только коллеги сказали. Для меня он был просто пьяным мужиком.
Екатерина стала последним на сегодняшний день свидетелем. В ближайшее время планируется ознакомление с видеодоказательствами.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Его он взял в аренду за 6 рублей в час (подробности)
Итоги второго дня суда над Михаилом Ефремовым: скандальное видео и перепалка адвокатов
Актер твердит об амнезии, но свидетели видели его за рулем в момент аварии (подробности)
"Можно переложить вину на другого": свидетель озвучил неожиданные данные о ДТП с Михаилом Ефремовым
Очевидец рассказал о некой пострадавшей женщине (подробности)
Женщина раздора: адвоката Михаила Ефремова ударили по больному
Ученица Эльмана Пашаева променяла его на Александра Добровинского и пришла в суд (подробности)