Геннадий Зюганов: В Белоруссии хотели управлять государством совсем не те «кухарки», о которых говорил Ленин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов - об избирательной кампании Александра Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Геннадий Андреевич, как вам самые предварительные итоги выборов в Белоруссии? (По данным экзитпола, Лукашенко набирает 79,7 процента голосов избирателей...)

- Белоруссия умеет проводить выборы, проявлять волю и характер.

Я абсолютно уверен, что они завершатся достойно и успешно, несмотря на все провокации, шум, крик и ругани. Там будет все стабильно и нормально. Лукашенко получит абсолютную поддержку.

Я был на всех заводах, фабриках, в хозяйствах Белоруссии. Президент за эти годы провел курс, который позволил удвоить потенциал. Его слова не расходятся с делом.

Попытки всех всех цэрэушников и прочих провалятся. Служба у него работает в этом плане исправно.

- А там на выборах есть ваши наблюдатели?

- Что касается в целом обстановки, а у нас там большая группа товарищей работала, на участках - абсолютный порядок. Люди идут с удовольствием, голосуют, участвуют в этом.

В принципе, результаты у них, если брать любой сектор, - то же машиностроение или аграрный сектор - европейского уровня. У нас хозяйства коллективные разгоняли, земля бурьяном зарастала, а Лукашенко строил агрогородки.

- Но вот если бы не арест в Минске накануне выборов 33-х наших граждан...

- Можно уже с уверенностью сказать, что этот недельный шум и крик, провокации организованы под руководством ЦРУ, службы безпеки Украины.

Мы тоже с нашими товарищами в этом разбирались... Обсуждали. Говорю - назовите мне хоть какой-то факт. Нет никаких фактов. Просто хотели отравить отношения России с братской Белоруссией. Абсолютно преступная линия, потому что - дестабилизация Белоруссии непременно перекинется в Россию. И если потеряем такого союзника и такую поддержку, - мы от этого сразу становимся беднее, уязвимее со всех сторон.

Надо помогать и работать вместе.

- Вернёмся к выборам... Как вам конкуренты, точнее, конкурентки Лукашенко!

- Я посмотрел их оппозицию. Для меня важно понять, кто это, что из себя представляют, какая программа, как мыслят, как говорят?

Все - домыслы, да и только. Подставные фигуры, за которыми нет ничего. Голосовать не за что. Нет ничего просто. Ни дел, ни мыслей, ни слова нормального.

И вот разогревают, раскручивают, в том числе, и некоторые наши телеканалы, радиоканалы. Подумали бы о своих детях и внуках, да и сами как собираются жить?

Вот поэтому надо всеми силами способствовать максимальному укреплению этого нашего Союза, а не подыгрывать всяким там...

Светлана Тихановская - кандидат в президенты Белоруссии Фото: REUTERS

- А вот можно ещё о женщинах-кандидатах в президенты? Владимир Ильин Ленин же говорил, что государством могла бы управлять и кухарка.

- Ой, Ленин не так говорил, это ты передергиваешь. Ленин говорил, что любой - да, может, но надо готовиться.

В Белоруссии хотели управлять государством совсем не те «кухарки», о которых говорил Ленин

Владимир Ильич главное сказал, когда молодежь рвалась в бой. Они говорят: шашки наголо! А Ильич: ребята, все, отвоевались. Теперь, мол, все - учиться. Учиться коммунизму. Овладевать знанием культуры и богатством, которое выработало человечество. Они все опешили, услышав от Ленина эту постановку. Чрезвычайные комиссии были созданы. Многие знают про ту, которую Дзержинский возглавил в борьбе с бандитизмом, саботажем. А вторая была в 1920-м в июле, ВЧК - по борьбе с неграмотностью.

И мы решили эту задачу в считанные годы. Гениальный прорыв был.

Грамотные рабочие делают прекрасную технику, грамотные крестьяне осваивают трактора и комбайны, грамотные солдаты овладевают новейшей военной техникой, а грамотные мамы готовили полноценных и достойных людей.

- Вы Александра Григорьевича будете поздравлять?

- С удовольствием. Я и чарку подниму за его здоровье. У меня еще и хорошие напитки из Белоруссии есть, закуска приличная. Так что...

- Прямо сегодня? Сейчас?

- У меня старший брат отца участвовал в операции «Багратион», похоронен в белорусской земле. Я сам, когда призывался в советскую армию, проходил карантин недалеко от Минска и принимал присягу там же.

Белоруссия милая, умная и сильная республика. Я горжусь ей.

- Спасибо за интервью!

- Давай. Пока.

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