Христианские мозаики во время мусульманских служб будут «затемнять»: Что ждет Собор Святой Софии после превращения в мечеть

На протяжении последних недель весь посвященный мир наблюдал за решением Госсовета Турции (по-простому Верховного суда) - сохранят ли музей в величайшем христианском храме Святая София в Стамбуле или нет. За музей ратовал весь мир - удивительное единение продемонстрировали патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск, власти России и США. Об опасности превращения Святой Софии в мечеть говорили и в ЮНЕСКО, отмечая, что Анкара даже не удосужилась провести предварительного обсуждения смены статуса Айя-София с организацией. А этого требует регламент - Святая София включена в список Всемирного культурного наследия.

Святая София представляет культурную ценность для всей цивилизации. Строительство базилики началось по приказу византийского императора Юстиниана I на месте раннехристианского храма и освящена в 537 году. Собор на протяжении девяти столетий считался символом могущества Византийской империи. София поражала своим внутренним убранством, золотыми мозаиками с изображением Христа и Богоматери с младенцем, фресками представляющих византийских императоров, святых и ангелов, гигантским куполом, будто парящим над прихожанами.

Но новости о смене статуса базилики породил у всех схожие опасения: власти Турции закроют или ограничат посещение Софии для туристов, будут закрыты ценные фрески и мозаики (по правилам ислама, в мечети не могут присутствовать изображения лиц).

- Любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ, как раньше, так и сейчас воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза «Святой Софии» - это угроза всей христианской цивилизации, а значит - и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека «Святая София» - это великая христианская святыня, - заявил патриарх Кирилл в своем обращении к турецким властям.

Но Турция свой выбор сделала. Вечером 10 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о превращении Святой Софии из музея в мечеть, отменив тем самым декрет 1934 года, принятый еще Мустафой Кемалем Ататюрком. В начале ХХ века Ататюрк взял курс на секуляризацию Турции, решив превратить ее в современную европейскую республику. Решение сделать из Айя-Софии светский музей стало революционным, ведь почти 500 лет там была мечеть - с 1453 года, с того момента, как турки завоевали столицу Византии. Храм был захвачен, были достроены минареты, утрачены многие фрески, заштукатурены и сбиты ценные византийские мозаики.

Решение Эрдогана стало не менее революционным. В Анкару сразу полетели многотысячные телеграммы с сожалениями.

- Открытие Святой Софии для богослужений не помешает местным или иностранным туристам посещать ее, - поспешил успокоить всех Эрдоган.

- Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили, - добавил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Уже сейчас власти Турции говорят о том, что молитвы в Айя-София будут проходить раз в неделю, а все остальное время базилика будет доступна для туристов. Ежегодно храм посещают более 3 млн человек, принося серьезный доход.

Что же касается фресок и мозаик, то сейчас Министерство культуры и туризма совместно с Министерством по делам религий рассматривают варианты по сокрытию изображений христианских святых и византийских императоров на время богослужений. Один из предлагаемых вариантов - использование особой техники освещения, которая будет позволит делать эти изображения «невидимыми». Также рассматривают возможность закрывать мозаики специальными занавесями.

Первое богослужение в Святой Софии состоится 24 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789411" frameborder="0"></iframe> Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

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