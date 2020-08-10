МВД Белоруссии: "3 тысячи человек задержаны после протестов, треть из них в Минске"

В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции Фото: REUTERS

- В ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы, - рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Минске в 22.00 в районе стелы "Минск - город-герой" протестующие зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей. "Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось", - отметили в МВД.

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