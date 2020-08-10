Марина Зудина высказалась о тайном романе с актером Андреем Смоляковым

Много лет Марина Зудина была замужем за Олегом Табаковым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марине Зудиной после смерти супруга Олега Табакова с завидной регулярностью приписывают романы с известными актерами. Это и не удивительно - 54-летняя актриса шикарно выглядит и всегда пользовалась успехом у мужчин. На этот раз поводом для слухов стали теплые отношения артистки с актером Андреем Смоляковым.

Марине Зудиной начали приписывать отношения с Андреем Смоляковым еще в конце 2019 года. Тогда в прессе появились снимки, на которых актеры были запечатлены вместе в Лондоне. Папарацци сняли, как Марина и Андрей обнимались. После этого заговорили о тайном романе коллег. Мол, они обменивались влюбленными взглядами.

Спустя полгода вдова Олега Табакова решила все же рассказать, что ее связывает со звездой сериала "Мосгаз". Оказывается, в тот вечер Зудина была с дочерью Машей, а Смоляков - с женой Дарьей Разумихиной.

"Вхожу в зал и замечаю Андрея Смолякова. Радость! Мы знакомы больше 30 лет, вместе начинали в «Табакерке». Обнялись, конечно. Я с дочерью, он с женой. И вдруг выходят таблоиды с нашей фотографией и заголовками что-то там о давних чувствах. Поразительно, то людям только не приходит в голову!" - цитирует актрису "Караван Историй".

Напомним, много лет Марина Зудина была замужем за Олегом Табаковым. После смерти супруга в 2018 году актриса продолжила работать в театре, а также сниматься в кино. Она прекрасно выглядит, а секретом красоты называет гены и внутреннее состояние.

"Красота - это некая внутренняя гармония, духовность, индивидуальность, талант. В юности мне казалось, что девушки имеют серьезное преимущество перед более зрелыми женщинами. Потом я поняла, что возраст в личных отношениях важен не до такой степени, если мужчина самодостаточен и умен. Что касается женского ощущения возраста, то в 30 лет я родила сына, а в 41 у меня появилась дочь, и я опять стала молодой мамой. Плюс у меня хорошая генетика. Хотя сказать, что цифры меня радуют, не могу. Но если мы что-то изменить не можем, надо это принять". - с улыбкой говорит звезда.