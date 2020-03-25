2020-03-25T20:19:54+03:00
Звезды

У поклонников перехватило дух от резко помолодевшей вдовы Табакова в дерзком мини

54-летняя Марина Зудина предстала в эффектном образе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марина ЗудинаМарина ЗудинаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Со дня смерти Олега Табакова прошло ровно два года. Все это время вдова именитого режиссера Марина Зудина выглядела грустной. От печальных мыслей ее отвлекала любимая работа в театре и съемки в кино, а также дети - 24-летний сын Павел и 13-летняя дочь Машенька. Лишь недавно актриса стала выходить в свет, а на днях приняла участие в смелой фотосессии.

Марина Зудина не раз говорила, что смерть любимого мужа Олега Табакова стала для нее тяжелой утратой. Настоящее спасение актриса нашла в работе. Знаменитость также стала активно вести блог и делиться фотографиями и видео из жизни.

Недавно 54-летняя вдова Табакова предстала в эффектном образе. Зудина нарядилась в супер-короткое платье с объемными рукавами. Подол мини украсило черное кружево. Довершали соблазнительный лук изящные лодочки на шпильках.

Надо отметить, что народная артистка держит себя в отличной форме. Она продемонстрировала стройную фигуру и бесконечно длинные ноги. Фото в ее блоге произвело настоящий фурор.

Поклонники пришли в восторг от своей любимицы. Давно они не видели актрису в столь привлекательном образе. "Как же фантастически прекрасно вы выглядите", "Ноги, уходящие в бесконечность", "Мариночка, вы большая молодец, статуэточка", "Вы всегда отличались изяществом и безупречным вкусом. Во всем", «"Очень красиво и сексуально", "Ого, вот это ножки", "Изящная и грациозная", "Жизнь после 50 только начинается", "Как же вы молодо выглядите, как девочка", - восхитились фолловеры.

На один из комментариев Зудина скромно ответила: "Стараюсь ухаживать за собой. Хочется быть в форме. Но у меня и генетика хорошая".

Напомним, Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Его семья - вдова Марина Зудина и дети, Павел и Маша - особенно нежно и тепло стали относиться друг к другу.

"Я заново учусь жить. С16 лет я не была одна. Почти 35 лет рядом находился мужчина - сначала как учитель, потом как любимый, которому я полностью доверяла. Тот, кто меня сформировал, кому я всем обязана, благодаря кому всегда ощущала себя защищенной. В один момент все изменилось: то, что делал для семьи он, делаю теперь я", - рассказывала Марина в интервью журнала "Караван историй".

Актриса поделилась, что после трагического события в ее жизни она перенесла всю любовь и внимание на своих родителей и детей: "Всю жизнь я была сосредоточена на муже, растворена в нем, жила в его бешеном ритме. Конечно, у меня тоже была интенсивная жизнь. И все же главным был Олег Павлович. Между нами существовала психологическая созависимость, но такая, которая по любви. Сейчас моя жизнь иная. На волне Маруси, на волне Павла, на волне мамы и папы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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