Цветущая вдова Табакова во всем слушается Богомолова

Марина Зудина до сих не может оправиться после смерти любимого супруга Олега Табакова. Пережить невосполнимую утрату ей помогают близкие люди. В числе таких и Константин Богомолов. Как признается актриса, она во всем слушается молодого режиссера.

Марина Зудина сыграла одну из главных ролей в сериала Константина Богомолова "Содержанки". "С Константином Богомоловым мы выпустили уже семь спектаклей в МХТ имени Чехова и Театре Табакова. Хотя, признаюсь честно, когда прочитала синопсис, то подумала: «Полный бред…». Такое количество персонажей, сюжетных линий - можно просто запутаться! Но, если берется Константин, значит, уверен в том, чего хочет", - рассказала артистка.

По ее словам, Богомолов всегда знает, как лучше. "Есть постановщики, которым нужно предлагать варианты, но это не его случай. Иногда удивляюсь,как он так тонко чувствует меня! Какие-то вещи мог знать Олег Павлович - это понятно, но откуда Костя?", - удивляется Зудина.

konbog75 Константин Богомолов снял "Содержанок"

При этом вдова Олега Табакова признается, что смириться с потерей любимого супруга не сможет никогда и живет как будто в параллельной реальности. "Да, я улыбаюсь, иногда выхожу в свет, если это связано с работой - моей или сына. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить. До сих пор больно, когда вспоминаю ушедших в мир иной дедушек, бабушек, тетю, дядю, которые воспитывали меня. Что уж говорить о мужчине, с которым на протяжении 35 лет я была счастлива…", - цитирует звезду StarНit.

Зудина полностью сосредоточена на детях и работе: "В этом сезоне, как и прежде, выхожу на сцену". А поддерживать форму ей помогают занятия в фитнес-клубе.

theater_show Марина Зудина прожила с Олегом Табаковым 35 лет

Говоря о том, как ей удается так роскошно выглядеть, знаменитость отмечает, что причина кроется в генетике. "Диет особо не придерживаюсь. Просто разумно питаюсь. Сладкое позволяю иногда, - сообщила артистка. - Я обязана следить за собой. Делаю массаж, в сауне бываю, стараюсь больше ходить пешком и, естественно, пользуюсь всеми достижениями индустрии красоты. В будущем собираюсь попробовать йогу. А вообще, многое зависит от внутреннего состояния. Просто живу в ощущении любви к детям и миру".

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