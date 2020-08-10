Невеста на фоне ОМОНа — предвестник гражданской войны

Один из самых ярких фотокадров воскресного Минска в вечер после выборов. Фото: REUTERS

Смотрю на это фото из Минска. Композиция - настоящая находка для и фотографа и для пропагандиста. В снимке визуализированы все базовые смыслы, берущие за душу: бесстрашная молодежь, невеста в белом платье, а против них – серое, безликое и опасное «зло». Не удивлюсь, если композиция была подготовлена. Опыт семи «цветных революций» шепчет мне: «Возможно». И потому, вижу я в этом снимке совсем другое. То, что обычно не связывают напрямую с щенячьей радостью майданов.

Вижу я брошенный БМП украинской армии, где-то под Иловайском, а рядом с ним - братская могила экипажа. Мелкая, всего на два штыка. Запах трупный с ног валит. Вместо креста - две кривые палки связанные блакитной лентой, оторванной от украинского флага. На жалком холмике лежит захватанная окровавленными руками каска СШ-40 с желтой полосой "свой-чужой» на затылке. В каске, в районе виска, сквозная дыра, пролом от осколка или пули. В него заползают мухи, одна за другой. Что они там делают в вонючей раскаленной темноте? Меня слегка подташнивает от этой картины и запаха.

Самые кровопролитные бои под Иловайском шли в августе-сентябре 2014 года. На фото - братская могила экипажа украинского БМП. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Казалось бы, никакой связи между этой фотографией и моим воспоминанием. Но так только кажется. Это тот самый омерзительный и постыдный результат «революции гидности», когда «революционная» часть страны, поехала на танках усмирять тех, кому майдан не пришелся по сердцу. Не всем нравится, когда страна меняет национальную и культурную идентичность после смуты на столичной площади. И в Белоруссии я сейчас вижу то же самое: одна схема, одни и те же участники и интересанты. Только проект теперь называется «змагар» и находится пока в невинной стадии «демократическая борьба с несменяемостью власти». А так, разницы пока никакой. Очень не хотелось бы увидеть еще одну гражданскую войну...

Пробитая пулей каска украинского солдата. Фото: Дмитрий СТЕШИН

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