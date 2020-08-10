В штабе Светланы Тихановской сообщили, что ее удерживают в ЦИК против воли

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Представители кандидата в президенты Светланы Тихановской сообщили, что её удерживают в ЦИК и не выпускают.

- Светлана зашла туда оставить документы. Адвокат вышел, а она нет. Куда пропала - не понятно, - сообщили в телеграм-канале представители ее предвыборного штаба.

Тихновская отказалась принимать результаты голосования, предварительный итог подвели в ЦИК 10 августа: Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская - 10 процентов. Ее сторонники уверены, что их результат должен быть больше. После закрытия участков те, кто уверен в том же, отправились в центр Минска. мирная акция переросла в активный протест с задержанием, ранениями, применением слезоточивого газа.

Ситуация повторяется и 10 августа. К вечеру в центру города увеличили число милиции, сюда прибыл ОМОН, люди в масках, перекрыли скверы, у людей проверяют документы.

В Сеть попадают кадры первых задержаний. Белорусские журналисты сообщают об атаке со стороны силовиков - ранена журналистка, ее везут в больницу.

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