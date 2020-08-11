МИД: Светлана Тихановская находится в Литве

Светлана Тихановская свободна и находится в Литве Фото: REUTERS

Литовское Министерство иностранных дел сообщает, что кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская находится на свободна в Литве, в полной безопасности

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», - пишет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на страницах своего Twitter.

Позже глава МИД вышел в эфир национального радио LRT и подтвердил свои слова. Светлана Тихановская, действительно, прибыла в соседнюю республику после того, как была задержана в Белоруссии.

«Главное, что она находится в безопасности, так как до этого была в Белоруссии задержана и в задержании пробыла около семи часов», — сказал министр.

Тем временем стало известно, что соратница Тихановской Мария Колесникова находится в Минске. Об этом TUT.BY сообщили в штабе экс-кандидата Виктора Бабарико, который возглавляет Колесникова.

— Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе. Утро и плохой интернет усложняют коммуникацию, прошу не нагнетать излишне, — сообщили изданию в штабе.

МИД Литвы сообщил, что Светлана Тихановская свободна Фото: Twitter.com

Напомним, 10 августа появилась информация, что Светлана перестала выходить на связь. Она пошла в ЦИК вместе со своим адвокатом подавать жалобу, но из здания вышла одна в неизвестном направлении. По словам ее пресс-секретаря, Светлана сказала адвокату, что приняла решение, попрощалась с ним и уехала. С тех пор на связь она не выходила.

Позже в штабе политика сообщили, что она вышла на связь и «с ней все хорошо».

Напомним, согласно предварительным результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, а его основного конкурента Тихановскую поддержали 9,90 процента избирателей.

Однако в штабе Тихановской поражение не признали. По их информации, данные с участков во всех районах показывают у нее 70-80 процентов. В штабе призывали власти Белоруссии к диалогу и к «мирной передачи власти», а также заявили о готовности к долговременным протестам. При этом сама политик сообщила, что не собирается покидать страну, и не видит причин для преследования