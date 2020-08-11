Суд над Михаилом Ефремовым 11 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Четвертое заседание по делу о смертельном ДТП пройдет в Пресненском суде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 11 августа, в Москве состоится суд над актером Михаилом Ефремовым. Четвертое заседание по делу о смертельном ДТП пройдет в Пресненском суде, где выступят потерпевшие. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию заседания.

На слушание пригласили родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Ожидается, что обвинение закончит представлять доказательства, а защита подготовит их к следующему, пятому слушанию.

Напомним, ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский пообещал, что на заседании суда 11 августа состоится неожиданный поворот. По его словам, произойдет «некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно»

ДТП с актером произошло вечером 8 июня. Джип, за рулём которого был пьяный Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон 58-летнего курьера из Рязани. Через несколько часов он умер в реанимации института Склифосовского. На состоявшемся 30 июля заседании суд продлил срок домашнего ареста для Ефремова до 22 января этого года.