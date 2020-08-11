Муж Валентины Легкоступовой: "Не знаю, что с ней сейчас. Звоните в больницу - там нейрохирурги и прочие чудеса"

Юрий Фирсов довольно странно объяснил, в каком состоянии находится его супруга Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сообщение о том, что исполнительница хита «Ягода-Малина» Валентина Легкоступова впала в кому с отеком мозга, сегодня оказалось в топе новостей.

Звезду 80-х госпитализировали в одну из московских больниц с тяжелой черепно-мозговой травмой. Чуть ли не с пробитой головой и с синяками на теле. Певицу обнаружила дома ее дочь Анетта. Травму Легкоступова получила несколько дней назад. Но сразу не обратилась к врачам. Потом ее состояние резко ухудшилось. По сообщениям СМИ, сейчас она находится в коме. У нее - отек мозга.

И по-прежнему, неясно, что же случилось с 54-летней певицей.

По одной из версий, Валентина нескольких дней выпивала с мужем яхтсменом Юрием Фирсовым, за которого вышла замуж совсем недавно.

Мы позвонили Фирсову и услышали странный ответ:

- Я не знаю, в каком состоянии Валентина. Звоните в больницу - там нейрохирурги и прочие чудеса. А я очень занят...

Правда до этого яхтсмен вроде бы говорил журналистам, что беспокоиться не о чем, что здоровью Валентины Валерьевны ничего не угрожает. И вообще ничего серьезного с ней не произошло – просто поскользнулась, упала в ванной и получила травму. А спустя несколько дней случилось ухудшение, и она впала в кому.

В справочной больницы, которую назвал нам Фирсов, ответили, что такой пациентки у них нет. Возможно, она поступила как неопознанная. Но, если это случилось несколько дней назад, то ее точно уже должны были идентифицировать. А может, Фирсов снова что-то напутал...

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