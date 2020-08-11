Сын впавшей в кому Валентины Легкоступовой раскрыл правду о жизни певицы с новым мужем

Певица Валентина Легкоступова. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Карелин

Месяц назад друзья и знакомы радовались за Валентину Легкоступову. Звезда 90-х вышла замуж и буквально светилась от счастья. Третьим мужем певицы стал яхтсмен Юрий Фирсов. Казалось, между влюбленными царит настоящая идиллия. Они даже обвенчались. Однако некоторое время назад стало известно, что вокалистку госпитализировали в наркоклинику с тяжелыми травмами головы, там она впала в кому. А ее супруг сбежал. Сын артистки пролил свет на личную жизнь родительницы.

"Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым они около месяца назад расписались. После бракосочетания моя мама с Фирсовым стали злоупотреблять спиртными напитками", - сообщил сын звезды 90-х Валентины Легкоступовой в объяснении полиции.

Матвей добавил, что проживал не с ними, а в деревне Терино. О госпитализации матери он узнал от своей крестной. Ему сообщили, что родительница в коме. О том, что именно произошло дома, он не знает.

Как передает Пятый канал, Матвей также рассказал, что после свадьбы Фирсов начал его выживать. На просьбы прекратить злоупотреблять алкоголем, он предлагал ему оценить уровень возлияний собственной матери.

Молодой человек добавил, что отчим вел себя крайне агрессивно. По его словам, мужчина угрожал ножом и выбивал дверь. Матвей предполагает, что целью Фирсова была квартира его новоиспеченной и знаменитой жены.

Стоит отметить, что из-за конфликта третьего мужа Легкоступовой с ее младшим сыном у самой исполнительницы ухудшились отношения с семьей. Она сильно отдалилась от родственников, которые встали на сторону Матвея. Вокалистка практически перестала отвечать на звонки родни либо подходила достаточно редко. А когда за несколько дней до трагедии она совсем перестала выходить на связь, то к ней поехала дочь Анетта.

Девушка обнаружила мать и ее нового супруга, предварительно, в неадекватном состоянии после, по ее словам, двухнедельного запоя. Пару поместили в наркологическую клинику, из которой супруг исполнительницы сбежал на следующий день. Сама Легкоступова резко почувствовала себя плохо. Ее госпитализирована в состоянии комы в городскую клиническую больницу №13. У женщины диагностировали отек мозга. Ей была сделана трепанация черепа.

До сих пор неясно, как певица получила жуткие травмы. Несколько часов назад ее муж сообщил полиции, что женщина якобы упала в ванной. Кроме того, он признал, что на протяжении долгого времени они вместе выпивали.

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