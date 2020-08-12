"Как нам детям в глаза смотреть?": Учителя в Беларуси отказались подменять результаты голосования на участке

На записи чиновник открыто призывает учителей не ставить во главу угла свою "позицию", а подменить результаты выборов Фото: REUTERS

Telegram-канал Сергея Тихановского, чья жена вступила в предвыборную гонку за пост президента Беларуси, опубликовал запись разговора главы октябрьского района Витебска Сергея Сташевского с педагогами школы, где располагался один из избирательных участков.

На записи чиновник открыто призывает учителей не ставить во главу угла свою "позицию", а подменить результаты выборов. В беседе под "третьим кандидатом" Сташевский имеет в виду Александра Лукашенко, а под тем, "что у вас тут очень много" - Светлану Тихановскую, подразумевая слишком большое, на его взгляд, количество голосов за оппозиционного кандидата.

Учителя в ответ заявляют, что не хотят иметь отношения ко лжи и не знают, как им смотреть в глаза ученикам, если их заставят сфальсифицировать результаты голосования сограждан на их участке.

Сайт KP.ru публикует полную расшифровку разговора чиновника Сташевского (Ч) и учителей школы (У).

Ч: - Закрывайте двери, поговорим за закрытыми дверями. Так, здесь только члены комиссии?

У: - Только члены комиссии.

Ч: - Я так понимаю, что вы все осознаёте ситуацию, и визит начальника отдела, главы администрации к вам в школу сейчас понятен?

У: - Знаем, всё знаем.

Ч: - Все вы знаете. Ясно. Хорошо. Ну, рассказывайте тогда, как у вас так получилось?

У: - Посчитали то, что было.

Ч: - Молодцы. Все считали?

У: - Все.

Ч: - И по вашему участку такая картина получилась?

У: - Да.

Ч: - Хорошо, а как посчиталась комиссия, которая находится этажом ниже?

У: - Мы не присутствовали.

Ч: - Вы не присутствовали. Вы не общаетесь?

У: - Нет. Они у себя, мы у себя.

Ч: - Значит, коллеги, давайте так. Я вам скажу, что ваши коллеги посчитали чуть-чуть иначе, чем вы. Я так понимаю, они также честно и принципиально рассматривали каждую страничку. Значит, у них по предварительным подсчётам, за третьего кандидата где-то порядка 75%. За то, что у вас тут очень много - где-то порядка 15%. Это, в принципе, отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району. Поэтому мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь - здравым смыслом, чувством гордости, ответственности и так далее, - выбился из общей массы.

Ну, я скажу, что я в принципе довольно пожилой человек, и ещё с Виктором Цоем я даже современником был, я даже ещё Элвиса Пресли застал. Так что вес песни и Scorpions я очень хорошо знаю. Но сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные от вас демарши смотреть. Поэтому у меня есть к вам очень жёсткое предложение: изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвёртым кандидатами.

Значит, я готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять причины, даже фантазировать. Кто-то по велению сердца, кто-то там умом, кто-та там ещё, кошельком голосовал. Это их проблемы, а у нас есть другие задачи и дургие проблемы, которые нам надо решать.

Вам сегодня, а потом ещё с первого числа, а потом ещё ко Дню учителя готовиться. Доходчиво объясняю?

У: - Сергей Викторович, если комиссия подписывает, я один могу не подписывать?

Ч: - Нет. Не надо мне ваше особое мнение, я его услышал, я его учту. Все мы принципиальные люди до определённой степени. Когда речь идёт о нашем будущем, хочется, чтобы оно было хотя бы чуть-чуть светлое.

У: - Вы знаете, как я вас уважаю, но почему нашими руками надо делать это дерьмо?

Ч: - Коллеги, ну я ещё раз повторю: вы молодцы, вы коллектив, вы высказали свою позицию, я за это вас уважаю. Но сегодня надо сделать по-другому.

У: - Но почему нужно врать? Там голоса, мы ничего не высказываем. Это голоса избирателей, причём здесь мы? Как смотреть людям в глаза? Как нам детям в глаза смотреть? Это наши ученики. Один из последних избирателей пришёл на участок с бычком, с вопросом: "Где тут урна, куда его выкинуть?" Это тот избиратель, который на прошлых выборах поднялся на участок, и в глаза, в лицо всем, кто там сидел, обвинял учителей в том, какое право они имеют после этого учить детей.

Сергей Викторович, жаль, что я не сфотографировал урны с этими гармошками, люди это видели, я всё понимаю!

Ч: - Я тоже видел эти урны с гармошками, но и не только у вас, и белые манжетики у людей. Вы думаете, я просидел в кабинете четыре дня?

У: - Нет, вы здесь были. На досрочном голосовании у Лукашенко больше. За сегодняшний день - то, что мы видим.

Ч: - Я ещё раз говорю: я услышал ваше особое мнение, этого достаточно. И, поверьте, если учлышит его кто-то ещё, то я не готов в принципе прогнозировать развитие событий.

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