В Минздраве рассказали, как будут вакцинировать от COVID-19 детей и пожилых

Специалисты рассказали о регистрации российской вакцины против новой коронавирусной инфекции Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал во время брифинга по поводу регистрации российской вакцины против новой коронавирусной инфекции, что детей в возрасте от нуля до 18 лет планируется прививать той же вакциной, разработанной в Центре Гамалеи и зарегистрированной Минздравом.

- Вакцина будет та же самая, другое дело дозировка и режим введения. Здесь требуется дополнительная работа, - сообщил Александр Гинцбург.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Исследования эффективности и воздействия вакцины на детей будут проводиться только после полного завершения всех циклов тестов на взрослых людях. Сейчас в Научном Центре имени Гамалеи готовят документы по протоколу вакцинирования детей для профессионального обсуждения с педиатрическим сообществом. После этого обсуждения доработанные документы будут поданы на рассмотрение в Минздрав. По мнению Александра Гинцбурга будут составлены несколько протоколов введения вакцины, которые будут применяться для детей разных возрастов, и центральным моментом станет проработка дозировки.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, заболевание COVID-19 протекает у детей по-разному, и особенности течения заболевания будут учитываться для выработки подходов в вакцинировании. В настоящее время в интенсивной терапии находятся 9 детей старшего возраста с COVID-19.

Директор ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава РФ Владимир Бондарев подчеркнул, что Минздравом сейчас зарегистрирована вакцина, прошедшая испытания на совершеннолетних добровольцах и показанная к применению для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Для того, чтобы понять, как работает вакцина у людей старше 60-ти, потребуются дополнительные клинические исследования, и с этими целями будет набрана группа добровольцев старшего возраста.

Однако руководитель Научного Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что, несмотря на то, что вакцина против COVID-19 еще не прошла испытания для старшей возрастной группы, лично он уже провакцинировался и чувствует себя хорошо.

Александр Гинцбург уверен в безопасности вакцины, поскольку платформа, на основе которой сделана вакцина, применяется уже больше 25 лет и использовалась при разработке вакцин от вируса Эбола и вируса MERS. Эта технология в общей сложности прошла апробацию на 3 500 тысячах добровольцев. Первоначально ее предполагалось использовать в генной инженерии, но с 2014-го года она стала использоваться в векторной технологии для создания вакцин против РНК-содержащих оболочных вирусов, как наиболее быстро изменяющихся и вызывающие самые мощные вспышки заболеваний.

Особенности вакцин, разрабатываемых в Научном Центре имени Гамалеи, это способность реагировать быстро и непосредственно в разгар самой пандемии.

Для того, чтобы создать вакцину против вируса Эбола, ученым Центра Гамалеи потребовалось 15 месяцев, и всего 5 месяцев для разработки вакцина против коронавируса SARS-CoV-2.

Технология создания векторных вакцин не уникальна, ее используют в Британии и Китае, а также в других странах, правда, по словам Александра Гинцбурга, «у нас она наиболее совершенна».

- Технология получила самую высокую оценку после длительных дискуссий, прошла обкатку во всех смыслах. Она позволяла защищать людей в Африке, надеюсь, позволит и защитить и наших сограждан, - сказал Александр Гинцбург.

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