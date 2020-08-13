"Невероятно красивая": Амалия Мордвинова показала младшую дочь от миллионера

Актриса Амалия Мордвинова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Амалия Мордвинова больше трех лет живет в США. 46-летняя актриса обосновалась в Нью-Йорке с четырьмя детьми. Она не снимается в кино, крайне редко выходит в свет, занимается духовными практиками и все время посвящает воспитанию наследников.

Актриса Амалия Мордвинова показала младшую дочь Серафиму от финансиста Вадима Беляева. Звезда кино уверена, что ее наследницу ждет уникальная судьба. Девочка растет невероятной красавицей с добрым сердцем. Мама трогательно обратилась к ребенку, поздравив наследницу с именинами.

Она рассказала, как важно для нее было появление девочки на свет. Серафима родилась в 2009 году. В это время в семейной жизни Амалии случилась настоящая драма. Будучи беременной, она рассталась с третьим мужем-миллионером.

Появление Серафимы на свет изменило Мордвинову. Она называет дочку "спасительницей своей души и жизни". "С тобой, радость моя, я поняла, что материнство и есть духовный путь, самый что ни на есть высокий", - написала Амалия.

Мордвинова перечислила все ласковые имена, которыми зовет младшую наследницу. "Нежность моя, Серафимушка, доченька моя меньшая, но такая... большая! Поздравляю тебя с именинами. Серафим Саровский был, есть и будет покровителем православной части моей семьи, так повелось еще с незапамятных времен. Ты, Серафимушка, Фимочка, Фимуля, Фимища, Фишечка, сильное и бесстрашное дитя мое! Ты не убоялась появиться в самый сложный период моей жизни. Твой папа решил уйти, не от тебя, от меня, когда тебе было пять внутриутробных месяцев, то есть ты все слышала и чувствовала, и я бы вполне тебя поняла, если бы ты решила... покинуть меня тоже, не приходить в этот сложный мир, где так бывает, что малыши рождаются, а папы рядом нет. Но ты, вероятно, знала о нашей с тобой судьбе многим больше, чем я. И ты не покинула меня, ты осталась и родилась в марте 2009-го, такая прекрасная, спокойная, светлая, мудрая, сердечная", - поделилась актриса.

Она рассказала об особенности девочки видеть то, что многим не дано: "Сердце у тебя такое сияющее, и глаза твои светлые, и слова твои нежные. Как же ты нас всех любишь, сколько же в тебе этого света, доченька!.. Умеешь ты видеть и притягивать красоту, и красота любит тебя".

Поклонники актрисы присоединились к поздравлению. Многие отметили красоту ребенка: "Какое красивое и одухотворенное лицо у девочки", "Она какой-то сказочной красоты", "Невероятно красивая".

Напомним, Амалия Мордвинова была замужем трижды. В 90-е ее супругом был звукорежиссер Игорь Зорин. В начале 2000-х она стала женой бизнесмена Александра Гольданского. От него в 2001 году она родила старшую дочь Диану. С 2005 по 2009-й ее супругом был бизнесмен Вадим Беляев. от него у актрисы трое наследников - сын Герман (2005) и дочери Евангелина (2007) и Серафима (2009).