«Гнев» сменил «Страх»: в США выйдет новая книга о Дональде Трампе

О нынешнем президенте США Дональде Трампе Вудворд уже написал в 2018 книгу «Страх» Фото: REUTERS

Боб Вудворд – легендарный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, редактор газеты The Washington Post. Он является одним из самых известных в США журналистов-расследователей и автором или соавтором 12 документальных книг, ставших бестселлерами. Это рекорд для американских публицистов, пишущих в этом жанре.

Именно Вудворд начал расследовать события, вошедшие в историю как «Уотергейтский скандал» и приведшие в итоге к отставке президента Ричарда Никсона.

О нынешнем президенте США Дональде Трампе Вудворд уже написал в 2018 книгу «Страх (Fear)». 15 сентября 2020 года в продажу поступит новая – «Гнев (Rage)».

И сам автор, и издатели держат в секрете ее содержание. Но, как и положено, начинают понемногу подогревать интерес читательской публики.

Издательство, публикующее «Ярость», говорит, что она будет содержать «потрясающие подробности о поведении президента и способах принятии им важных решений».

Сам Вудворд, всегда работающий с первоисточниками – оригинальными документами, героями и свидетелями событий – намекает, что в книгу войдет опасная для Дональда Трампа, но тщательно проверенная информация. И уверяет, что расскажет, как хозяин Овального кабинета принимал конкретные решения по вопросам национальной безопасности, реагировал на пандемию коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис, как он относится к протестам движения Black Lives Matter.

Сам Трамп об этой книге в курсе. Когда в свет вышел «Страх», то президент США заявил, что не получал от Вудворда никаких просьб об интервью, которые могли бы войти в нее. «Страх» Дональд Трамп разнес в пух и прах. А вот в январе этого года сообщил, что дал свое согласие Вудворду, пожелавшему провести новое расследование и написать еще одну книгу.

В Сеть уже утекла информация, согласно которой Трамп и Вудворд встречались в этом году не менее 10 раз. Встречи происходили не только в Белом доме, но и на принадлежащем Трампу курорте Мар-а-Лаго. Еще несколько приватных бесед им пришлось из-за коронавируса провести по телефону.

Осведомленные источники выражают уверенность в том, что новое расследование Вудворда уже привлекло внимание спецслужб. Вроде бы весьма опытные в своем деле издатели зачем-то сообщили, что отдельная глава «Гнева» будет посвящена Северной Корее. В распоряжении Вудворда, якобы, оказались 25 писем, которыми обменялись президент США и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Так ли это на самом деле, есть ли на этих документах гриф секретности, как эти письма попали к Вудворду? Пока об этом молчат и спецслужбы, и сам Вудворд.

Читавшие рукопись «Гнева» делятся в соцсетях отрывочными цитатами из книги. Они пишут, что «Гнев» превзойдет по накалу эмоций «Страх». Напомним, что в «Страхе» тогдашний глава президентской администрации Джон Келли назвал Белый дом «сумасшедшим домом», экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал, что Трамп – это «человек с мозгом пяти- или шестиклассника», а бывший адвокат Трампа, Джон Дауд поклялся, что глава государства – «лжец».

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