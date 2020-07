Трамп заплатил приятелю, чтобы тот сдал за него выпускные экзамены

У этой книги были все шансы не дойти до читателей, несмотря на то, что она была написана, напечатана и отправлена в книжные магазины, где ждала старта продаж. Но тираж в 600 тыс. экземпляров мог быть отправлен в макулатуру по решению суда. Тем более, что истцом выступал действующий президент США Дональд Трамп, подавший иск против… своей племянницы Мэри.

Но суд принял соломоново решение: автору запретили публиковать и распространять текст произведения, но не стали запрещать делиться воспоминаниями с кем бы то ни было. Такая хитрая формулировка позволила издательству объявить, что книга поступит в продажу. Отдельно суд признал: отозвать из магазинов за день до объявленного начала продаж более чем полмиллиона уже напечатанных экземпляров книги не представляется возможным.

Кстати, столь гигантское количество экземпляров первого тиража вовсе не является рискованной затеей. Согласно статистике, количество предзаказов на эту книгу уже бьет все рекорды.

Мэри – дочь старшего из братьев Трампов, ее отец Фред скончался в 1981 году. По профессии она клинический психолог, а на родного дядю точит зуб уже не первый год. Официально это ее писательский дебют, но в одном из интервью Мэри Трамп призналась, что именно она помогла журналистам заполучить некоторые налоговые декларации своего дяди (в результате Дональда обвиняли в неуплате налогов).

Свой труд Мэри Трамп назвала «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Она анонсировала его как беспристрастные наблюдения человека, который был «непосредственной свидетельницей множества праздничных застолий и семейных мероприятий», и откровенную исповедь «об ужасных семейных травмах, деструктивных отношениях и трагической комбинации отсутствия заботы и жестокости в отношении детей».

В Белом доме, как и заведено, уже определили книгу как лживую. Ряд критиков тоже задался вопросом: «А чего, собственно, может рассказать эдакого племянница, с которой родной дядя не общается уже почти четверть века?»

Причиной разрыва отношений, как частенько бывает, послужили деньги. Фред Трамп-старший (отец Дональда Трампа и дедушка Мэри Трамп) умер в 1999 году. Согласно его завещанию, каждому из внуков досталось по 200 тыс. долларов, а детям и того больше. Но к тому времени на земле уже не было отца Мэри, и его доля распределялась между другими детьми основателя-бизнесимперии Трампов. Такой расклад Мэри не понравился, и она затеяла судебные тяжбы. До разборок в суде дела не дошло, стороны урегулировали спор и подписали соглашение, одним из пунктов которого стало условие о невыносе на публику сора из избы. Все эти годы Мэри договоренность соблюдала, но в преддверии очередных президентских выборов пустилась во все тяжкие.

Ниже - приводим отрывки из книги.

ЮНЫЙ МОШЕННИК

Он заплатил своему приятелю, чтобы тот сдал за него SAT (экзамен в колледжах США, высокая оценка которого является преимуществом при поступлении в университет – Прим. ред.). Затем Трамп получил степень бакалавра в 1968 году в престижной Уортоновской бизнес-школе Университета Пенсильвании. А ведь эта бизнес-школа в августе 2019 года объявила о том, что «предоставление ложной информации в заявлении о приеме, мошенничество на экзаменах и подделка документов является основанием для отзыва дипломов выпускников»!

МИЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

В один из дней 1981 года мой отец умирал от сердечного приступа, вызванного злоупотреблением алкоголем. Вечером ему стало так плохо, что вызвали скорую. В больницу никто из членов семьи с ним не поехал. Фред Трамп, которого все звали Фредди, умер в возрасте 42 лет. В тот вечер его брат Дональд отправился в кинотеатр.

Тетя Мэриэнн (сестра Дональда Трампа) во время ланча, который состоялся в 2015 году, мне сказала: «Мой брат никогда не выиграет выдвижение в президенты от республиканцев. Он – клоун. Этого никогда не случится… У него нет принципов. Ни единого!»

Дедушка культивировал ложь, оказывая давление на моего отца и Дональда, когда они вошли в семейный бизнес. Так ведут себя социопаты – привлекают других и используют их для своих целей, безжалостно и эффективно, не терпя инакомыслия или сопротивления. Для моего отца ложь стала способом обороны, возможностью избежать неодобрения своих действий дедушкой, это был способ выжить. Для Дональда ложь стала способом самовосхваления, способом убедить других людей в том, что он лучше, чем есть на самом деле.

Как-то давно Дональд Трамп нанял меня для написания книги. Позже я была отстранена от этого проекта. То время было для меня непростым – я бросила колледж. Тогда я отрицала, что это произошло из-за наркотиков. Но мой дядя любил истории о возвращении, он понимал, что чем глубже дыра, из которой вы выбрались, тем ярче будет выглядеть ваше триумфальное возвращение.

Когда мне было 12 лет, я получила рождественский подарок от Дональда и Иваны (первой жены Дональда Трампа – Прим. ред.). Это была упаковка нижнего белья стоимостью в 12 долларов. А еще было затянутое целлофаном блюдо с оливками и салями. Но на блюде явно чего-то недоставало. Скорее всего, это была банка с икрой.

ДАМСКИЕ ШТУЧКИ

Он рассказывал мне о тех женщинах, с которыми хотел бы встретиться, но которые отказали ему в свидании. Внезапно все они стали для него плохими, уродливыми и толстыми. Он назвал мне лишь два имени – Мадонну и фигуристку Катарину Витт. А еще, в 1990-х, когда я отдыхала на его курорте во Флориде, он увидел меня в купальнике и сказал: «Черт побери, Мэри, вы отлично сложены!». Его тогдашняя супруга Марла Мейплс ужаснулась и хлопнула его по руке. Мое лицо покраснело, я застеснялась и натянула полотенце на плечи.

Мой дядя Роберт рассказывал мне, что, когда в 1998 году все семейство Трампов отмечало День отца в фамильном небоскребе, Дональд был еще официально женат на Марле (вторая жена будущего президента США). - Прим. ред.). В статусе его подруги на торжестве присутствовала модель из Словении Мелания Кнаусс. Дядю удивило ее молчание. Дональд объяснил брату, что Мелания «молчит не потому, что у нее плохой английский, а потому, что она знает, для чего она там».

СЕМЬЯ И СТРАНА

Дональд, следуя указаниям моего дедушки и из-за соучастия, молчания и бездействия своих братьев и сестер, уничтожил моего отца (скончавшегося от алкоголизма – Прим. ред.). Я не могу позволить ему уничтожить мою страну! Теперь ставки намного выше, чем когда-либо прежде, речь в буквальном смысле о жизни и смерти. В отличие от прошлого, недостатки Дональда не могут быть скрыты или проигнорированы потому, что они угрожают нам всем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Патологии Дональда настолько сложны, а его поведение зачастую столь необъяснимо, что для постановки точного и всестороннего диагноза потребуется полный набор психологических и нейрофизических тестов, на которые он никогда не согласится. Но и без них ясно, что он не является стратегическим мыслителем, который действует в соответствии с конкретными повестками дня или организационными принципами… Эго Дональда было и остается хрупким, неадекватным барьером между ним и реальным миром, с которым благодаря деньгам и власти ему не приходилось вести переговоры. От него никогда не требовали честности, и какие бы неудачи он не претерпевал, он всегда был в плюсе. Он по-прежнему защищен ото всех бедствий, находясь в Белом доме.

