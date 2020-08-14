Светлана Тихановская снова обратилась к народу

Это было третье обращение Светланы Тихановской к избирателям за эту неделю. И все три — кардинально разные Фото: REUTERS

Сбежавшая еще в начале недели в Литву главная конкурентка Лукашенко на выборах, похоже снова собралась вступить в политическую игру. Правда пока удаленно — ни слова о своем возвращении она не сказала. Зато уже фактически открыто попыталась привлечь на свою сторону местную власть в Белоруссии. И призвала к новым митингам в ближайшие выходные, которые теперь точно будут в стране неспокойными.

Это было третье обращение Светланы Тихановской к избирателям за эту неделю. И все три — кардинально разные.

В первом она извинялась за побег в Литву.

Во втором (записанном тем же днем) попросила белорусов не выходить на акции протеста и беречь себя.

Ну и в третьем — наоборот призвала устроить мирные акции протеста во всех городах Белоруссии. Причем координацию их поручила… мэрам.

- Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное.

Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе...

Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны, - сказала она.

На последнем видео Светлана выглядит более уверенно и спокойно, чем на двух предыдущих. Видимо, пришла в себя от потрясений (или получила четкие инструкции - как дальше действовать?) и снова решила вступить в политическую игру.

- Сейчас идет борьба за то, кто будет лицом протеста, - прокомментировал «КП» новое обращение Тихановской президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - И Тихановская пытается вернуться в эту повестку дня. Но у нее муж за решеткой, поэтому мало место для маневра. Из-за этого она и оказалась за границей своей страны. При этом официальная власть начинает сдавать позиции и идет серьезное смягчение и послабление. Об этом говорят и извинения министра МВД. И то, что выпустили задержанных (что и логично, потому что новых если что некуда будет помещать, не за границу же их везти). Очень важно на самом деле - вот-вот должны быть объявлены окончательные результаты выборов. Но Лукашенко нужно сделать все, чтобы отсрочить этот момент на конец следующей недели. Чтобы выходные после выборов прошли спокойно. Поэтому-то сейчас главная тенденция официальных властей — мягкость. Почему Тихановская обратилась к муниципальным властям, понятно. Система ломается когда происходит раскол во власти. А особенность белорусских протестов в том, что они не сконцентрированы в одном городе, а размазаны по всей стране. И когда вчера бастовали работники МАЗ и БелАз договариваться к ним выходили именно меры городов. Пока они встроены в вертикаль официальной власти. Но если ситуация изменится и станет понятно, что все летит в тартарары, то политики начнут отваливаться. Одним словом, пока обращаться к муниципальным властям несколько преждевременно, но это может быть задел на будущее.

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