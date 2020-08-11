Светлана Тихановская: «Многие меня поймут, а многие и возненавидят. Но я уехала к детям»

Еще вчера утром Светлана Тихановская была полна решимости, забрасывала гневными письмами ЦИК, проводила пресс-конференции. Но потом что-то пошло не так Фото: REUTERS

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская вчера экстренно покинула Белоруссию. А сегодня записала видеообращение своим избирателям: «Я думала, вся эта кампания меня закалила, но я все-таки осталась слабой женщиной»

Еще вчера утром Светлана Тихановская была полна решимости, забрасывала гневными письмами ЦИК, проводила пресс-конференции. Но потом что-то пошло не так. Известно, что в ЦИКе Светлана провела больше времени, чем планировалось. И там у нее состоялся разговор с силовиками. О чем именно, неизвестно. Но после того, как она вышла из здания, лишь сообщила помощнику: «Я приняла решение», не уточняя, какое, и ушла со связи. Несколько часов телефон Тихановской молчал. Ближе к ночи она сообщила, что покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. И что выехала она не без помощи спецслужб.

В тексте и поведении Светланы Тихановской явно чувствуется какая-то недосказанность. Видимо, еще не все важные решения она приняла. В штабе пока никак не комментируют поведение своего кандидата.

Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Фото: Александр КОЦ

Сегодня утром Светлана записала видеообращение для всех. Невооруженным взглядом видно, что она очень взвинчена и встревожена. Вот текст ее послания избирателям:

- Вы знаете, я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверно я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решение я приняла самостоятельно - ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей ни коим образом не могли на него повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, вы знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я.. дети это самое важное в нашей жизни.

В Минске вторую ночь продолжаются беспорядки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс подтвердил, что Тихановская находится в их стране:

— Я могу подтвердить, что она действительно находится в Литве. Главное, что она в безопасности, — написал министр у себя в Твиттере.

А в интервью литовскому изданию LRT сообщил, что у себя на родине в Белоруссии Светлана была задержана более чем на 7 часов. После этого и приняла решение уехать из страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД: Светлана Тихановская находится в Литве

Политик покинула Белоруссию после того, как была задержана на семь часов (подробности)