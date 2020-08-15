Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Наши соотечественники вернулись на родную землю. Это важно и значимо

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Фото: "КП" Архив

- Дмитрий Федорович, я так понял - освобождение произошло очень быстро? Утром в эту пятницу я Вам звонил - Вы словом не обмолвились на сей счёт. Или - это ещё было секретом?

- Александр, уважая журналистскую профессию, стараюсь, как и сотрудники нашего посольства, консульского отдела, быть открытым...

- Понял!

-... в нашем взаимодействии.

- Ребята уже на родине?

- Да, наши сограждане уже на территории России. (Из 33-х освобождённых один остался в Белоруссии, так как является гражданином братской страны. - А.Г.)

- Скажите, пожалуйста, а после освобождения они останавливались у вас в посольстве?

- Нет

- А технически - как это все было... сделано?

- Важно подчеркнуть, что профессиональное заявление по этому поводу сделала Генеральная прокуратура Российской Федерации. Дано развёрнутое обоснование пересечения госграницы 32-мя гражданами нашей страны, задержанными ранее на территории Беларуси. Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства наших государств.

- Понял.

- Значимо подчеркнуть, что и профессиональное взаимодействие органов прокуратуры помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры. Россияне вернулись на родную землю!

- Класс! А вы их видели после освобождения. Потому что раньше же дипломаты с ними работали...

- Консульской практикой и нормативными документами определено, что к гражданам, которые находятся в местах предварительного содержания, возможен доступ сотрудников консульского отдела. Так было и в этом случае. Состоялось четыре встречи с нашими согражданами консулов посольства, которые обращали внимание на условия содержания, возможные запросы на оказание медицинской помощи, другие просьбы. Повторю то, что мы уже с Вами обсуждали. Наши дипломаты были обязаны разобраться в причинах задержания российских граждан и насколько «обоснованы» были подозрения в совершении неправомерных действий...

- А вот следственные действия в отношении 33-х или 32-х граждан, они Генеральной прокуратурой прекращены на этом?

- Александр, полагаю, вмешиваться в сферу профессиональной ответственности Генеральных прокуратур нам не следует.

- То есть, главное - ребята на родине.

- Значимо и важно - наши соотечественники вернулись на родную землю.

- Скажите, пожалуйста, какие-то уроки мы должны из этого извлечь?

- Не раз говорили и об этом. Нужны ли нам «новые уроки»? Мы должны быть на позициях защиты национальных интересов, которые позволяют договариваться друг с другом, доверять, слышать аргументы партнеров и не поддаваться надуманным, ложным схемам, трактовкам, не следовать чужим замыслам…И больше ценить особые отношения миллионов россиян и белорусов.

- А нынешняя «протестная погода» в Минске, в Белоруссии - она тоже повлияла на вот ситуацию с нашими ребятами или это - два не зависящих друг от друга явления?

- Вы хорошо знаете, что с первых дней наша позиция была четко обозначена. Посольство также заявляло, что российская сторона должна получить от белорусских партнёров весомые обоснования причин задержания, а - если бы таковые были - то доказательства нарушений белорусского законодательства. И такая позиция, конечно, не могла быть, что называется, «закрытой» от реалий. Посольство стремилось обеспечивать интересы этих граждан - как и любого нашего соотечественника. Российской стороной были представлены убедительные доказательства того, что наши сограждане невольно стали участниками разыгранной извне политической аферы. Полагаю, все это было внимательно рассмотрено и учтено белорусской стороной.

- Спасибо.

- В заявлении Генеральной прокуратуры России обозначены правовые основания, предусмотренные Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Профессиональное взаимодействие правоохранителей сложилось не сегодня, также и это дало возможность свершиться этому событию.

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