Арестованные в Минске накануне выборов "бойцы ЧВК" из России вернулись домой

Кадры ареста российских бойцов ЧВК в Минске.

Задержанные группой спецназа «Альфа» КГБ Белоруссии 29 июля в санатории «Белорусочка» 33 гражданина России, которые собирались через Минск и далее Стамбул проследовать в одну из стран третьего мира для охраны нефтяных объектов, в пятницу, 14 августа, возвращаются домой.

То есть признано, что они не виноваты в том, в чем их обвиняли.

В столице Белоруссии этих людей высшие должностные лица неоднократно называли боевиками. В столице Украины радостно вторили этому хору. И настоятельно практически требовали выдачи этих людей на Украину – мол, часть из арестованных воевали на Донбассе и их надо судить по украинским законам. Прямо во время телеинтервью украинскому журналисту Гордону лидер Белоруссии Лукашенко получил от украинского коллеги Зеленского звонок как раз по этому поводу. Но ответил в том смысле, что в возможных проступках арестованных будут разбираться прокуратуры России, Белоруссии и Украины.

Но уже совсем скоро стало ясно – не будут. По материалам расследования, опубликованного в «Комсомолке» за несколько дней до выборов президента Белоруссии, (в которых их использовали как разменную монету), было документально доказано – вся операция с «33 «вагнеровцами» - это многоходовка. Которую начала Служба безопасности Украины. И в которую вовлекала белорусских коллег (втемную или в открытую – уже не столь важно, хотя и противно, если впрямую). А парни, разумеется, не собирались участвовать ни в каких беспорядках в Белоруссии. Как вскоре выяснилось – белорусам самим с собою бы разобраться, без дополнительных «подсказок» извне. Хотя сторонние игроки и до, и после 9 августа активно разыгрывали на белорусских просторах каждый свою игру. Но вот «вагнеровцы» сознательно в ней точно не участвовали, их подставили, и их из нее нужно было выводить как можно скорее.

Авторитетный украинский политолог Михаил Погребинский в интервью «КП» за неделю до выборов предположил, что «после 11 августа дым развеется» и «в течении нескольких дней парней вернут домой». Вернули через пять дней после выборов, на фоне непрекращающихся протестов по поводу результатов подсчета голосов, из-за которых уже была масса столкновений, тысячи задержанных, один погибший и даже извинения от министра МВД за неоправданную в отдельных случаях жестокость. И никто уже не вспоминал, что три десятка мужиков из России власти пытались выдать за тех, кто поднимет бучу. Они то летели, как им казалось, выполнять совсем другую работу далеко отсюда – вот только все оказалось постановкой, а они, живые люди – пешками.

Слава богу их не смели с доски, а вернули «на исходные позиции».

В этой истории выглядят гадко почти все. Не только придумавшие операцию в Киеве и их далекие кукловоды, но и подхватившие игру высокие лица в Минске, и кое-кто в Москве (и не только в СМИ).

Впрочем, главное, они вернулись. Живыми и относительно здоровыми - хотя сейчас этим могут похвастать не все, выпущенные из белорусских СИЗО в эти дни…

Урок «братской помощи» нам дан. Очередной. Выводы будут?

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