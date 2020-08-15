На Украине «с глубоким сожалением» отреагировали на возвращение задержанных в Белоруссии ЧОПовцев в Россию

Власти Незалежной не смогли скрыть своей обиды после мирного завершения истории с задержанием в Минске российских граждан Фото: www.youtube.com

В пятницу вечером Генпрокуратура России сообщила, что задержанные под Минском сотрудники ЧОПа, окрещенные в СМИ «вагнеровцами» и прозванные знатоками Пушкина «33 богатырями», были возвращены в РФ. Что и неудивительно, поскольку они являются гражданами России, а их задержание и последующая раскрутка скандала были явной провокацией. Правда, из 33 задержанных, в РФ приехали 32, а еще один остался в Белоруссии, поскольку является гражданином этой республики, и там живет вся его семья.

В общем, Украину жестко кинули, и украинские власти не могут скрыть своей обиды. Ведь порушены все планы поднять рейтинг Зеленского и «Слуг народа» перед местными выборами. По замыслу киевских стратегов, Зеленский, получив 33 заложников, обязательно бы попытался шантажировать ими Россию, в худшем для них случае, использовал бы их в качестве «обменного фонда», вытащив из «застенков Мордора» дополнительное количество «патриотов Украины». А получилось в итоге «вот вам по губам». А ведь в то время, когда россияне пересекали белорусско-российскую границу, в Киеве все еще обсуждали, как надо бы воздействовать на Лукашенко для выдачи россиян Украине, и что с ними потом следует сделать.

- Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения, - официально отреагировали на возвращение россиян на Родину в Офисе президента Украины (аналог нашей Администрации президента – прим. авт.).

А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, который еще накануне обещал, что «Украина будет воевать с Россией по-новому, умом», только выражением сожаления не ограничился.

- К сожалению, власти Беларуси приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине, - написал он своей странице в соцсети «Фейсбук» и не смог удержаться от угроз. - Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались.

Такой грозный, что, наверное, весь ум, предназначенный на войну с Россией, потратил для это записи. Иначе бы смог понять, что Украина не предприняла ни одного шага в реальности, чтобы получить желаемое. И не могла предпринять, поскольку хотелки Киева тут столкнулись с желаниями Вашингтона,и, понятное дело, кто был должен уступить.

Однако президент Украины все же не смог остаться в стороне – Вашингтон далеко, а свои нацики близко. И чтобы успокоить их, он лично засветился на своей страничке в «Фейсбуке».

- Это странно, бесчувственно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях, - написал он со всем жаром обращения к режиссеру невостребованного таланта. - Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Бойцов частной военной роты «Вагнер», недавно задержанных на территории Беларуси, отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о чисто юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела. Генпрокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру Беларуси с просьбой о выдаче задержанных Украине… Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Также были активные попытки дипломатических и личных каналов доказать нашим партнерам, почему было бы правильно и правильно следовать тому, как мы предложили. Но, к сожалению, этого не случилось.

Обиделся Зеленский на Лукашенко и за попытку последнего «публично рассказать о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было». И здесь очень интересно: то ли Зеленский действительно ничего не знает, что вокруг него делается, и бухает наобум, то ли в самом деле существовали уже какие-то секретные договоренности между Киевом и Минском о судьбе россиян, и только последние события заставили Лукашенко сменить вектор. Скорее всего, все же первый вариант. Владимир Зеленский просто прокидывает «на дурачка». Он ведь даже не поздравил с Лукашенко с победой на выборах, а официальный Киев не стал признавать их итоги. Поскольку такую позицию занимают и Евросоюз, и США. И после этого кто-то хочет, чтобы Лукашенко, который реально распоряжался судьбой этих россиян, пошел навстречу. Впрочем, даже если бы Киев устлал бы Лукашенко ковровую дорожку лепестками роз, вряд ли действующий глава Белоруссии изменил бы свое нынешнее решение.

В общем, на Украине со вчерашнего вечера печаль и траур по поводу беды и неполучения заложников-россиян. В чем, конечно же, виноват, как обычно, Путин. То есть Лукашенко проявил неуважение к Зеленскому, но и в этом виноват сами знаете, кто.

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