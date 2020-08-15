Врачи больше не могут помочь разбитому инсультом Михаилу Ефремову

Актера отправили домой спустя четверо суток в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

В Боткинской больнице знаменитый пациент провёл всего несколько дней, и за это время какие только слухи о нем не ходили. Говорили, Ефремов на самом деле прохлаждается дома - мол, в списках пациентов его нет, и вообще чувствует себя прекрасно. Все оказалось иначе: во-первых, в медучреждение актёра госпитализировали под вымышленной фамилией, чтобы не привлекать внимание; а во-вторых, на кадрах, которые удалось получить прессе, артист предстал в инвалидной коляске с обездвиженными конечностями - одна рука его болталась, как плеть.

Информации о состоянии здоровья Михаила Ефремова было крайне мало, но сейчас, судя по всему, врачи сделали все возможное и отправили звёздного пациента домой.

- Его выписали ещё вчера, он дома. Я с Ефремовым пока не виделся, диагноз его не знаю. Собираюсь заехать к нему вечером, - кратко рассказал kp.ru адвокат актёра Эльман Пашаев.

Напомним, Михаил Ефремов почувствовал себя плохо перед судебным заседанием 11 августа, во время которого его должны были допросить. Подсудимый даже не смог самостоятельно выйти из машины ФСИН - судебным приставам пришлось нести его на руках. Сразу же в суд были вызваны медики «Скорой помощи», которые на носилках вынесли обвиняемого и доставили его в больницу. Из-за госпитализации Ефремова слушание пришлось перенести на 18 августа. По предварительным данным, Михаил Ефремов перенёс инсульт, однако официальной информации от врачей о его диагнозе не поступало. За смертельное ДТП, которое артист устроил под алкоголем и наркотиками, ему грозит от 5 до 12 лет за решеткой. Свою вину Ефремов не признаёт, так как по его словам, не помнит событий того рокового вечера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа истинная причина госпитализации разбитого инсультом Михаила Ефремова

Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из Пресненского суда стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне алкоголизма. В настоящее время актер находится в неврологическом отделении Боткинской больницы. Однако ходить сам пока не может - передвигается по клинике в инвалидной коляске. (подробности)