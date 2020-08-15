Удивительные откровения: врач на Михаиле Ефремове испытал вакцину от коронавируса

Семейный врач Михаила Ефремова рассказал, что в настоящий момент актер находится дома после пребывания в больнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Личный врач Михаила Ефремова около 20 лет заботится о самочувствии именитого артиста. Доктор помогает не только Михаилу Олеговичу, но и членам его семьи. Так, он лечит детей актера. А недавно испытал вакцину от коронавируса на актере.

Семейный врач Михаила Ефремова рассказал, что в настоящий момент актер находится дома после пребывания в больнице. "Он уже дома", - заявил Борис Круглый Москве 24.

Он также поделился удивительными откровениями об актере. Так, Михаил Олегович до смертельного ДТП протестировал лекарство от коронавируса, которое разработал лично медик.

"Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую. В соответствии с законом препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться по жизненным показаниям. А для Ефремова это жизненные показания - достаточно серьезные проблемы с дыхательной системой, не только с сосудами головного мозга. Михаил Олегович принимал препарат, состоящий из смеси известных противовирусных средств, дающихся ингалляционно. Потому он столь эффективен". - поведал член экспертного совета по борьбе с Covid-19.

Борис Игоревич примерно 20 лет заботится о самочувствии не только Михаила Олеговича, но и членов его семьи. "У меня специальность не только терапевта, но и педиатра. Я и его детей лечу и достаточно успешно. Они аллергики", - цитирует его сайт mk.ru.

По словам врача, Ефремов тяжело переживает произошедшее. "Мы понимаем, что он виноват... Я могу сказать для прессы удивительную вещь - Ефремов не алкоголик. Он восемь-девять месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот. Он не тяжелый пьяница", - огорошил признанием врач.

Он также сообщил, что найденные в крови его пациента наркотики - это снотворные препараты. "Никогда он серьезных наркотиков не принимал. Поверьте мне. Я один из немногих людей, кому разрешен доступ к нему в любом виде", - уточнил медик.

Кругый уточнил, что у актера была угроза для жизни. "Такой стресс. У него развивался инсульт. "Скорая помощь" консультировалась со мной. Я пытался отговорить от госпитализации, и адвокату говорил. Я взял на себя ответственность лечить пациента амбулаторно. В настоящий момент Михаил Олегович настаивает на домашнем продолжении лечения". - резюмировал он.