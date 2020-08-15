Белоруссию собрались реанимировать по украинскому сценарию

Серьезность намерений оппозиции в Белоруссии подтверждает то обстоятельство, что целых семь политических организаций страны подготовили свой план преобразования экономики страны в случае смены власти. Фото: REUTERS

Ничто не ново под Луной. Банально, но от этого истина не перестает быть таковой. Серьезность намерений оппозиции в Белоруссии подтверждает то обстоятельство, что целых семь политических организаций страны подготовили свой план преобразования экономики страны в случае смены власти. Принято считать, что этот коллективный труд стал плодом титанических интеллектуальных усилий экспертов Белорусского народного фронта, Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической партии «Грамада», «Белоруской христианской демократии», Объединенной гражданской партии, а также движения «За свободу» и центра гражданских инициатив «Наш дом».

Раз испробовав технологию «цветной революции» и найдя ее эффективной, Запад не заморачивается поисками чего-то нового. Фото: REUTERS

Что же предлагает это блок борьбы за «лучшее против хорошего»? Набор не слишком оригинален. Привлечь транснациональные корпорации (ТНК) в республику. Для чего необходимо провести и обеспечить

- широкомасштабную приватизацию (если мне не изменяет память, то один из главных предметов гордости белорусов состоял в том, что в стране нет олигархов)

- развитие полноценного рынка земли (конечно, не Украина с ее черноземами, но охотники поэксплуатировать землю и согнать с нее местных аграриев, которые в силу своей «мелкости» не смогут ничего противопоставить покупателям, найдутся)

- независимость судебной власти (очень красивые слова, можно, например, посмотреть на Украину и плоды тамошней судебной реформы)

- создание правовых гарантий собственности (а то ведь ТНК не пойдут покупать заводы по цене металлолома и землю по дешевке, если им гарантии не дать – так что все логично)

- дебюрократизацию и демонополизацию экономики ( в реальности первое означает полный уход олигархических международных структур от контроля со стороны государства, а с демонополизацией, как всегда, не сложится)

- принятие основных рыночных норм и стандартов ЕС для товаров и услуг (обязательно надо добавить сюда безвиз)

- создание зоны свободной торговли с Россией, Украиной и Европейским Союзом (тут все же придется выбрать один из трех стульев, в лучшем случае – два. Кстати, с ЗСТ с ЕС у Украины как-то не очень получилось, мягко говоря, а уж о ЗСТ с Россией в случае такого режима с Украиной Минск может сразу забыть, как будто ничего такого и не было).

Остается только гадать, а вот эти протестующие в Белоруссии знают, что им уготована такая участь? Фото: REUTERS

Осталось лишь Порошенко пригласить от соседей для создания БЦУ (может, как филиала СЦУ) и выхода из Московского патриархата, это хоть и не эко6номика, но обязательное условие для демократии.

И называется это все «Реанимационный пакет реформ». Не хочу никого обидеть, но вот эти постоянные ссылки на Украину в данном случае не просто уместны, а абсолютно закономерны. Потому что именно такой пакет реформ был в 2014-м приготовлен - барабанная дробь! – для Украины. И даже название не поменяли авторы-творцы. Как реанимировали экономику Украины в итоге, лучше и не говорить. После такой реанимации больному остается проделать только один путь – исключительно в морг.

А, собственно, зачем менять название, если что у того, что у этого пакета реформ одни и те же спонсоры, а читай между строк – настоящие авторы. И это такие доброжелатели, как Европейский Союз, USAID Агентство США по международному развитию), Pact, Европейский фонд за демократию и Международный фонд «Відродження» («Возрождение»). Последняя контора, кстати, самый что ни на есть «голубятник» известного международного афериста, «благотворителя» Джорджа Сороса.

И тут все понятно. Раз испробовав технологию «цветной революции» и найдя ее эффективной, Запад не заморачивается поисками чего-то нового. Зачем, если это работает, а денег просит относительно немного.

Остается только гадать, а вот эти протестующие в Белоруссии знают, что им уготована такая участь? Что они останутся без заводов, фабрик, земли и так далее. Но со свободой (в лучшем случае) мыть унитазы в Германии и собирать клубнику в Польше. Конечно, не все, а только самые хваткие и ловкие. Или это станет для них открытием, и через несколько лет они, как и их украинские собратья обвинят Россию в том, что их «не так предупреждали»?

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