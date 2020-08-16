Адвокат Пашаев — о состоянии Ефремова: «Не верить в инсульт могут только моральные уроды»

Защитник актера объяснил, что подсудимый находится на домашнем режиме и 18 августа должен быть на заседании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 августа Михаила Ефремова абсолютно белым госпитализировали прямо из зала суда. Конвоиры на носилках вынесли артиста на машину скорой помощи — после чего подсудимого увезли, предположительно, в реанимацию Боткинской больницы.

Позже адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что его клиент перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Из-за госпитализации заседание суда перенесли на 18 августа. Два дня назад Михаила Олеговича выписали из больницы. «КП» решила узнать о самочувствии артиста и подтвердить его диагноз. Потому что сразу после госпитализации Ефремова поползли слухи о том, что инсульта, дескать, не было, все это симуляция и попытка повлиять на решение суда. На вопросы ответил Эльман Пашаев.

- Эльман Маггерамович, подскажите, в каком сейчас состоянии Михаил Олегович?

- Сейчас у него постельный режим. Восстанавливается.

- Дома?

- Да-да.

- Врачи приходят к нему? Как проходит наблюдение?

- Был вчера вечером у него, но, к сожалению, не уточнял по поводу врачей.

11 августа Михаила Ефремова абсолютно белым госпитализировали прямо из зала суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Появилось много вбросов и сообщений от «источников», которые уверяют, что это ни какой не инсульт, а, к примеру, стеноз сосудов из-за злоупотребления алкоголем. Некоторые и в самом факте инсульта сомневаются. Мол, ненастоящий.

- Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет.

- Есть ли документы, подтверждающие диагноз?

- Само собой, есть.

- Теперь процесс возобновится, как только Михаил Олегович поправится полностью или как?

- Думаю, 18 августа он уже будет в суде.

Семейный врач Ефремовых Борис Круглый на звонки «КП» не ответил.

Михаила Ефремова обвиняют в смертельном ДТП, случившимся 8 июня. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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