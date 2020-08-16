«Потерял сознание на поле»: 17-летний футболист умер во время матча в Москве

Около получаса парня пытались вернуть к жизни, но он скончался в реанимации Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Товарищеская игра «Олимпика» и «Строгино» остановилась после падения 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Парню стало плохо во время первого тайма, он упал на поле. Медики около получаса пытались вернуть парня к жизни, но в реанимации он скончался. В Российском футбольном союзе (РФС) уже выразили соболезнования родным и начали выяснять обстоятельства гибели игрока.

- Футболист играл за команду ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик», Михаил Колосов 2003 года рождения. Игра проходила на базе в Рублево. Юный футболист потерял сознание на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось, - сообщили в РФС.

Причины смерти выясняют и следователи. По факту смерти, как рассказали «КП» в Следственном комитете по Москве, проводится процессуальная проверка.

Как стало известно, ранее у Михаила Колосова не было проблем со здоровьем.

- Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было, - сказали в академии футбольного клуба «Строгино».

Известно, что как только Миша упал на поле, к нему подбежал медицинский сотрудник ФК «Строгино», он оказал первую помощь. Тут же прибыли медики, которые почти полчаса оказывали помощь игроку, после чего отвезли в больницу.

- В нашем «Олимпике» случилось горе. Реанимационная бригада смогла восстановить сердечную деятельность, но через час в больнице, не приходя в сознание, Миша скончался. Поверить в произошедшее невозможно. Семье Миши будет оказана всесторонняя помощь, - сказали в ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик».

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