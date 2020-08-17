«Перестроечное» безумие вернулось спустя 30 лет. Теперь - в Минск

Воскресенье ознаменовалось небывалыми по численности митингами оппозиции в крупнейших городах Белоруссии. Фото: Александр КОЦ

Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР – Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.

Можете хоронить…

Когда белорусские события сравнивают с Майданом – это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.

Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.

3 ноября 1989 г. Митинг Демократического союза в центре Москвы.Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС

Массовое помешательство, которое впоследствии никто из участников тех событий так не мог внятно объяснить, охватило тогда в считанные недели, месяцы миллионы людей.

Их религиозная вера в «свободу» не искала доказательств. «Свобода» стала альфой и омегой, целью и смыслом. Ради этой цели люди готовы были отречься от всего и разрушить все.

Когда говорят, что если бы тем наивным советским людям показали, чем обернется их «свобода» спустя уже 3 года, то они в ужасе бежали бы с Манежной площади, это – ложь.

Нет, они сказали бы – «Прочь! Ради достоинства и ради свободы мы готовы к лишениям!».

История снова повторяется. И не стоит пенять белорусам, что они безрассудные глупцы, которые прямо сейчас уничтожают свою Родину и свое будущее. Достаточно почитать бесконечную ленту восторженных реплик и комментариев их российских сторонников.

Они – завидуют белорусам. Они тоже хотят «как в Минске».

Минчане на рекордном мирном митинге 16 августа 2020 г. Фото: Александр КОЦ

Даже прожив четверть века в стране, которая из ужаса, мрака и полного распада худо-бедно наладила и устроила достойную жизнь большинству своих граждан, эти романтики готовы снести ее до основания лишь бы наступила «свобода».

Взрослые люди, отцы семейств аплодируют минчанам, сотни тысяч которых уже через год-полтора потеряют работу и всякие средства к существованию. Потеряют только потому, что Лукашенко им видите ли «надоел».

Думаете, наши энтузиасты этого не понимают? Да они даже не хотят думать об этом!

Требования на митинге у стадиона им. Кирова в Ленинграде, июнь 1989 года. Фото: Фотохроника ТАСС

Те, кто в Москве в 2011 шел на Болотную площадь, тоже шли шатать власть «на драйве». Эйфория свободы отключала мозг и пьянила сильнее водки. Потому там было столько дорогих шуб и персонажей, которых привезли на «революцию» в персональных автомобилях. Этих господ тоже «перло» от всеобщего возбуждения.

Российская власть сработала тогда быстро и жестко и для здоровья нации это было не менее важно, чем присоединение Крыма в марте 2014-го.

Очень жаль, что у Лукашенко не получилось. Он виноват не в том, что минский ОМОН колошматил людей. ОМОН для этого и создан. Лукашенко виноват в том, что в тихой и мирной Белоруссии до этого дошло.

А проблема Лукашенко в очередной раз стала нашей проблемой.

Те российские комментаторы, которые приветствуют «белую революцию», либо отказываются смотреть в сторону Минска с точки зрения национальных интересов России, либо, как зомби выблёвывают свое подлое - «за вашу и нашу свободу».

Если потомственная московская интеллигенция Россию в принципе не любит, то почему выключаются остатки мозгов у нормальных русских людей - понять невозможно.

Белоруссия -это не Южный Судан. Не Венесуэла. Не Албания.

Это – часть нас. Это - Белая Русь. Это от русских отрывают еще один кусок плоти, чтобы мы снова истекали кровью и стали еще слабее.

Это наш Минский тракторный, наш БелАЗ пустят на металлолом. Это мы станем гастарбайтерами, оторванными от своих семей, потерявшими дом. Это наши поля зарастут бурьяном. Наши города опустеют, потому что из них будет уезжать молодежь.

Ответ, что «это – чужая страна» годится только для предателей и трусов.

Мы и так уже почти привыкли говорить про украинцев «они». Хотя, кажется, еще вчера было так обычно поехать на «майские» в русский Киев. Пройтись по Андреевскому спуску, посмотреть на цветущие каштаны и вдохнуть ветер с Днепра.

Теперь нам предлагают говорить и про Белоруссию - «они».

Согласиться с тем, что в 50 километров от Смоленска или Белгорода, начинаются «они». Хотя, эти самые «они» говорят на таком же русском языке, как и мы; выросли на тех же сказках Пушкина, и крестят лоб тем же православным знаменьем.

Они – это мы. Это – мы теряем Белую Русь. Это мы – терпим очередное национальное поражение.

Война против исторической России и русского народа не закончилась распадом СССР. Мы отказываемся признать этот факт и остаемся по-детски инфантильными. До такой степени, что иногда просто охватывает отчаянье от мысли, что распад страны и чудовищное рассеянье русского народа, начавшееся в 1986 году, нам лишь удается на какое-то время затормозить. А потом мы снова срываемся и перестроечное безумие нас тащит все ниже и ниже.

Удастся ли его остановить – Бог весть.

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