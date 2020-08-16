Залукашенковцев пугали Украиной

Провластная акция в Минске закончилась грандиозным шествием, которое … никто не снимал. Фото: Александр КОЦ

– Вы пресса? - осмотрел милиционер мои подсумки с объективами на подходе к площади Независимости. - У вас другой вход. Зайдите через Советскую.

Звучало это как «обойдите через полгорода» - на провластном митинге особые порядки.

Фото: Александр КОЦ

– «Комсомольская правда»? - переспросил человек в черной футболке с наушником в ухе. - Пройдемте.

Отступать некуда. Особист долго с кем-то разговаривал в спецбудке, после чего повел меня в толпу. Я даже подумал, что на весь митинг он будет моим «добровольным помощником». Но он лишь определил мне «пятачок», с которого предстояло работать. Благо, никто не следил за моей исполнительностью, и я отправился в народ. Который ожидаемо поведал мне, что на акцию приехал добровольно, Батьку поддерживает искренне и очень не хочет, чтобы оппозиционно настроенная молодежь устроила из Белоруссии Украину. Наверняка кто-то нашел в этой толпе тех, кого пригнали в принудительном порядке. Но я таких не нашел. За исключением группы пограничников, которых привезли с ночной смены. Их недовольное ворчание я подслушал случайно.

А со сцены, тем временем, пугали Украиной. И на месте украинцев я бы обиделся.

– Мы хотим мирно жить?

– Да!

Фото: Виктор ПАЖИТОК

– Мы хотим процветать?

– Да!

– Мы хотим союза с Россией?

– Да!

– Мы хотим майдан и развал страны?

– Нееет!

Фото: Александр КОЦ

Отставной военный вылез на сцену, вдруг заговорил о фальсификациях на выборах и был освистан. Нет, он не ставил под сомнение победу Лукашенко, но и на фактах нарушений настаивал: «Эти люди подставили нашего президента! Они предатели!» - выкручивался военный, записывая в предатели учителей, которых следующий оратор призвал беречь и защищать от оппозиционеров.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Некие сестры Груздевы, напоминающие аниматоров в турецком отеле, сказали здравые на самом деле вещи: «Пусть каждый из присутствующих напишет в соцсетях, почему он поддерживает Лукашенко!» И это действительно важно, потому что в соцсетях власть проигрывает оппозиции под чистую. Так что это было самое содержательное выступление. Пока сестры Груздевы не свалились в «хиромантию»: «За пять дней до выборов приснился вещий сон - в комнате утюг 20-летней давности, раскаленный донельзя. Надо погладить платок. И я подношу утюг, происходит чудо: я глажу свой платок, и он у меня блестит еще краше», - радостно провозгласила одна из Груздевых, оставив площадь в задумчивости.

Фото: Александр КОЦ

– Я - замкомандира ОМОН Иван Юрков, - вдруг прорычали колонки и площадь мгновенно притихла. - Не дать развалить страну! Идет гнусная война по запугиванию милиционеров и членов их семей!

Признаться, у меня была иллюзия, что на этом митинге прозвучат объединительные и примирительные нотки. Где-то же они должны прозвучать, чтобы не получилось «как на Украине». И если одна сторона явно увлеклась протестом, другая должна проявить мудрость. Однако речь Лукашенко эту иллюзию развеяла. (см. Что сказал Лукашенко на митинге своих сторонников)

Воодушевленные сторонники президента прошли грандиозным маршем по проспекту Независимости. Проходя мимо ОМОНа аплодировали и кричали: «Спасибо", тот в ответ махал руками. И в этом месте раскол белорусского общества значительно углубился. Но это мало кто увидел. Журналистов шествие не заинтересовало, почти все они переместились на оппозиционную акцию - картинка провластных выступлений в Белоруссии им оказалась нужна в меньшей степени.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

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