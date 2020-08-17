«От этого умер его отец»: выяснилось, что Михаил Ефремов неизлечимо болен

Сегодня в Мосгорсуде рассмотрели сразу две апелляции по делу Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня в Мосгорсуде рассмотрели сразу две апелляции по делу Ефремова: адвокат актёра обжаловал запрет прогулок на время домашнего ареста, а гражданская жена погибшего в ДТП курьера снова пыталась добиться, чтобы ее признали потерпевшей. Сам Михаил Олегович на заседании отсутствовал: 14 августа он выписался из больницы после перенесённого инсульта и пока приходит в себя.

Напомним, ранее Пресненский суд продлил актеру пребывание дома до 22 января. Знаменитый подсудимый просил о двухчасовых прогулках - ему, мол, тяжело, в четырёх стенах.

- К тому же, ему надо ходить к врачам, а без разрешения суда это можно делать только с помощью вызова «скорой», - рассказал kp.ru адвокат Эльман Пашаев. - Конечно, СМИ раздули - около дома его караулят каждый день. Но из дома Ефремова есть выход в закрытый внутренний дворик, там можно гулять.

Изначально судья Пресненского суда Елена Абрамова (та самая, что выносила приговор футболистам Кокорину и Мамаеву, а также полковнику-миллиардеру Захарченко) в променаде актеру отказала. Сегодня в Мосгорсуде адвокат Пашаев представил судье эпикриз из Боткинской больницы, как доказательство того, что Ефремову нужно выходить из дома по состоянию здоровья. Согласно выписке из больницы, актеру поставили диагноз ОНК - острое нарушение мозгового кровообращения.

Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кроме того, у Михаила Ефремова обнаружена ещё более серьёзная болезнь ХОБЛ: хроническая обструктивная болезнь лёгких. Это крайне серьёзный диагноз, - заявил сейчас в суде адвокат Эльман Пашаева. - В год от этой болезни погибает более 3 млн человек в мире - это 5% всех умерших. Отец Ефремова скончался от этой болезни, так как ему своевременно не оказали медицинскую помощь.

Дом подсудимого топится газовой печкой, там очень высокая влажность. Дом очень старый - я там потею так, что дышать нечем. Эта болезнь не лечится, нужен медицинский контроль - поэтому мы просим о двухчасовых прогулках. Чтобы он мог ездить к врачам.

Кроме того, как отметил адвокат, дом обвиняемого находится под круглосуточной охраной - сбежать из под домашнего ареста актер не только не хочет, но и не может.

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