Боевые группы Минска: СК Белоруссии обнародовал видео, где протестующие угрожают оружием

Вряд ли обычный мирный протестующий способен сгоряча взять и захватить огромный грузовик. Тем более, с оружием в руках. Фото: предоставлено очевидцем

– Я тебя сейчас застрелю! Вылезай! - орет детина на водителя грузовика МАЗ, размахивая, как пишут в пресс-релизах, «предметом, похожим на пистолет».

– Все-все, выхожу, - говорит перепуганный водитель.

– Выходим все! - слышно как открывается пассажирская дверь, вылезает напарник водителя. Сейчас гранату брошу!

Это кадры с видеорегистратора, который был установлен в кабине грузовика. Как сообщили сегодня в Следственном комитете Белоруссии, это произошло 10 августа в одной из точек напряжения у метро «Пушкинская». МАЗ был вызван для эвакуации сломавшегося троллейбуса, а попал в ловушку. Захватчики сами сели за руль и перекрыли проспект грузовиком.

– Они достали из грузовика жесткую сцепку и перекрыли ей дорогу, - рассказал «КП» очевидец, предоставив фото и видео.

Вряд ли обычный мирный протестующий способен сгоряча взять и захватить огромный грузовик. Тем более, с оружием в руках. Это к так нелюбимому минчанами вопросу о провокаторах и профессиональных майданщиках, которых среди протестующих якобы нет. И на этом видео запечатлена лишь одна группа из двух человек. А таких, если верить сообщениям белорусских силовиков, может быть много. И в определенный момент они могут попытаться превратить мирный протест в кровавую бойню. На майдане, к слову, первые жертвы были застрелены со спины. А как был убит Александр Тарайковский на той самой Пушкинской, так до сих пор и не ясно.

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