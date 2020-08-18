Последние новости о протестах в Беларуси на 18 августа 2020: на заводах проходят массовые забастовки

На крупных предприятиях Республики - акции протеста и забастовки Фото: Павел МАРТИНЧИК

В начале новой недели протестные движения стали двигаться как будто не вширь (увеличением людей на улицах), а вглубь, все больше проникая во все структуры страны.

Основные события к этому часу: мы собрали последние новости о протестах в Беларуси на 18 августа 2020 года.

Акции протеста в Минске продолжаются Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Лукашенко 17 августа впервые лицом к лицу встретился с настолько оппозиционно-настроенными гражданами. Произошло это на Минском заводе колесных тягачей. Президент сходу заявил:

- Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Повторных выборов не будет.

После таких слов общение сразу не заладилось. На все высказывания президента на тему "мы с вами рабочие люди, я знаю, вы всегда меня поддерживали" толпа голосила: «Фуууу». В какой-то момент Лукашенко попросил технических специалистов включить запись разговора, где двое мужчин договариваются о забастовке, и один из них говорит: «Мы-то ладно, главное, чтобы народ …». Видимо, Александр Григорьевич хотел тем самым доказать рабочим, что все протесты срежессированы. Но на этом моменте толпа просто взорвалась криками и даже оскорблениями. Кончилось тем, что Лукашенко сказал: «Спасибо, можете дальше кричать: «уходи», развернулся и ушел.

Эти последние секунды общения Лукашенко с рабочими МЗКТ разлетелись тысячами копий по всем соцсетям и пабликам.

А потом Лукашенко сделал несколько важных политических заявлений. Например, что предлагал оппозиции пересчет голосов:

- Мы предложили посчитать голоса с камеры. Пусть покажут где, на каких участках. Вечером им (оппозиции – ред.) предложили пересчитать. Но они передали, что уже это не актуально. А что надо? Новые выборы! Андрей (обращаясь к рабочему), ты опоздал. Уже не надо никому пересчет.

Но общение все равно не задалось. Рабочие провожали вертолет президента свистом и гневными выкриками. Следом Александр Григорьевич отправился на МАЗ. Но там в прямом смысле слова никого не застал, рабочие ушли на забастовку в центр города.

ЗАБАСТОВКИ НА ЗАВОДАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ

На крупных предприятиях Республики - акции протеста и забастовки. Белорусский металлургический завод, Минский моторный завод, Минский электротехнический завод, Слуцкий сахарный завод и другие. На "Беларуськалий" остановлены рудники, рабочие выдвинули требования - рудники будут стоять, пока Лукашенко не уйдёт. Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл и «завод затих». Директор завода керамической плитки "Керамин" согласен остановить завод, если это поддержит большинство рабочего коллектива предприятия.

Заводчане с нескольких предприятий прошлись сегодня маршем по Минску с окраины до площади Независимости.

Бастующие работники "Беларуськалия" выдвинули несколько требований Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но не только заводы. Белорусский институт системного анализа тоже начал собирать подписи на забастовку. Большая акция протеста была сегодня у медиков. После обеда они пришли к зданию Министерства здравоохранения и требовали встречи с министром Караником. Врачи рассказывали многочисленным журналистам, что с Окрестина, Жодина и других изоляторов привозят очень сильно избитых и искалеченных людей. Министр вышел, но общения как такового не состоялось. При этом стоит отметить, что Минздрав признал две смерти на акциях протеста.

Все сотрудники Купаловского театра написали заявление об увольнении. К ним поехал министр культуры лично. Но в итоге к простым артистам она так и не вышел, ограничившись разговором с директором Латушко и худруком театра Пинигиным.

Большие народные сходы были у здания Общенационального телевидения Беларуси. Протестующие тут собрались с самого утра и требовали «показывать правду». Внутри самой редакции тоже забастовки – некоторые сотрудники (в частности, операторы) отказываются работать. Так или иначе, но ситуация уже сдвинулась с мертвой точки, по официальным белорусским каналам показали сюжеты про митинги и забастовки. И даже кадры встречи Лукашенко с работниками Минского завода колесных тягачей.

ТИХАНОВСКАЯ ВЫСТУПИЛА С НОВЫМ ОБРАЩЕНИЕМ

Шестиминутное видео записала для своих сторонников главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Да, она все еще находится в Литве, что не мешает ей делать громкие заявления.

«Я никогда даже и не думала о политической карьере, - сказала она. - Но раз так вышло, что я на передовой противостояния, то я готова стать национальным лидером». Также она объявила о создании Координационного совета в своем штабе.

ЕС объявил о готовности выделить финансовую помощь бастующим, также создается Фонд Солидарности для этих целей.

Во второй половине дня Лукашенко заявил, что после принятия на референдуме новой конституции готов передать свои полномочия. И даже не исключил проведение повторных выборов.

ГРОДНО — ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ ТРАНСЛИРУЕТ МИТИНГ

В центре города Гродно вечером состоялся первый в Республике, можно сказать, санкционированный митинг. Причем местные власти взяли на себя организацию и финансирование работы трибуны, работу света и звука и прямую трансляцию на городском телеканале «Гродно+». Такие требования накануне выдвинули местным властям горожане — свободу мирных собраний. И власти пошли на уступки.

Мало того, депутаты местной думы согласились создать Общественный совет согласия, в который войдут и представители протестных движений. Они, депутаты, вечером вышли к народу. Их спрашивали, почему не выпущены все до одного задержанные на протестах. На что был ответ, остались только те, на кого заведены уголовные дела. Такое объяснение толпа приняла свистом. Также люди спрашивали, почему не выполнено основное требование — отставка Лукашенко. На что депутаты ответили, что это не в компетенции муниципальных органов власти, но это требование будет передано в Правительство Республики и в ЦИК.

Завтра рабочие «Гродно Азот» (крупнейшего предприятия в городе) намерены останавливать цеха.

ПОЛОЦК

Директор полоцкой школы № 10 записал обращение к коллегам. И рассказал, что точно знает, как по показаниям исполкома «подписываются все нужные цифры». Он попросил коллег написать коллективное обращение в прокуратуру и потребовать пересчета голосов.

ВИТЕБСК

Народ стал собираться у здания облисполкома с 16 часов дня. Люди скандировали: «Шерстнев (губернатор), выходи!». После переговоров протестующих с представителями администрации была собрана инициативная группа, которая и пошла на встречу с главой. Правда журналистов на нее не пустили, а всех идущих заставили сдать мобильные телефоны.

Больше 3-х часов люди ожидали на улице. Толпа становилась все больше, и никто расходиться не собирался. В итоге переговорщики вышли и рассказали, что власти пообещали не разгонять мирные шествия, тем более, что за время акций горожане не повредили ни одной скамейки и клумбы. Наказать милиционеров, бивших людей, и организовать в городе горячую линию по произволу силовиков. А также провести проверку действий главы администрации Октябрьского района, который, по слухам (есть аудиозапись), давал распоряжения председателю избирательной комиссии о том, какие результаты выборов надо показать.

НАРОДНЫЕ СХОДЫ У ИЗОЛЯТОРОВ

Центр основного протестного движения в Минске переместился на улицу Окрестина, где расположен ЦИП. Несмотря на заверения министра МВД еще на прошлой неделе, часть задержанных все еще находятся там (и не только в изоляторе в Минске, но и в других городах такая же ситуация).

Волонтеры встали в цепь перед протестующими, которые шли к изолятору на Окрестина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Родственники и друзья задержанных не расходятся от стен ЦИПа на Окрестина вот уже несколько дней. Они уверяют, что там внутри еще довольно много задержанных на акциях протеста белорусов. После 22:00 на Окрестина приехала представительница штаба Тихановской. Она позвонила в домофон, а ей ответили: «Политических заключенных у нас тут нет».

Священники у ИВС на Окрестино просили протестующих вести себя спокойно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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