Чем Лукашенко так похож на Януковича

Как только в белорусский конфликт начнут вмешиваться «гаранты» с Запада, и Лукашенко пойдет у них на поводу, это будет последний, сокрушительный удар черенком «граблей Януковича». Фото ТАСС/ Михаил Климентьев

«Не сравнивайте нас с Украиной! У нас не Майдан! Здесь все по-другому!», - говорят мне то и дело на улицах Минска. Хотя аналогии — вот они! Самые прямые. Зачем, к примеру, противники Лукашенко озвучивают свои протесты песней «Ляписа Трубецкого» «Воины света»? В Киеве 2014-го она была гимном Майдана. В конце концов у того же «Ляписа» есть более подходящая «революционному» моменту «Беларусь Freedom». Но выбрали именно «майданную».

Впрочем, несправедливо искать пересечения Минска-2020 с Киевом-2014 только среди протестующих. Ведь и Александр Лукашенко с фатальной упорностью идет по граблям Виктора Януковича, которые довели его до Ростова.

Вот лишь 5 ударов «украинскими» граблями по лбу белорусского Батьки.

1. Арест конкурентов

Одну из главных политических угроз Янукович видел в Юлии Тимошенко. В 2011 году именно его «Партия регионов» инициировала уголовное расследование против Тимошенко - по факту превышения полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Тимошенко приговорили к 7 годам тюрьмы, а освободили ее «революционеры». Она и приехала прямо из тюрьмы на Майдан в инвалидной коляске.

Лукашенко с конкурентами тоже не церемонится. Первой жертвой пал блогер Сергей Тихановский, который решил посоперничать с батькой на выборах да не успел подать документы. Блогера арестовали за «организацию беспорядков». Но в президенты выдвинулась его жена - домохозяйка, в которой Лукашенко угрозы не видел. А зря.

Затем за решетку отправился сильный кандидат Виктор Бабарико, который возглавлял белорусскую «дочку» Газпромбанка. Ему вменили уклонение от налогов и легализацию преступных денег.

Еще один кандидат, который мог бы потягаться с Лукашенко, - управленец Валерий Цепкало – успел уехать из страны, когда МВД объявило о начале проверки в отношении него... Он объявлен в розыск.

Зачистка конкурентов дала обратный эффект. Противники Лукашенко объединились вокруг единственного протестного кандидата – той самой жены блогера Светланы Тихановской. И одно из требований оппозиции — освободить арестованных экс-кандидатов.

Еще один кандидат, который мог бы потягаться с Лукашенко, - управленец Валерий Цепкало Фото: Павел МАРТИНЧИК

2. Разворот от Востока к Западу

Вы же помните, как Янукович решил развернуться от России в Европу и хотел подписать ассоциацию с ЕС? Москва тогда предупредила, что в случае ухода Украины на Запад, наши отношения (в первую очередь экономические) уже не будут прежними. И Янукович решил повременить, что и стало толчком для Майдана.

Лукашенко тоже взял курс на примирение с Западом и много ругал Москву. А перед выборами он даже решился на арест 33 граждан России, назвав их «боевиками». Многие минчане признавались мне, что решили не голосовать за Батьку именно поэтому.

Однако, как и в случае с Януковичем, Запад наверняка с радостью сдаст Лукашенко, сбросив «последнего диктатора Европы». Его уже объявили персоной нон-грата Европарламент, который не признал итоги выборов в Белоруссии. Грозят и персональными санкциями.

3. Заигрывание с националистами

За годы правления Януковича на Украине были ликвидированы все пророссийские организации. Многие люди из русского движения там говорили мне, что даже при Ющенко таких гонений не было. Зато Янукович разгулял националистические движения, ставшие ядром майдана, которое и снесло президента с кресла.

Белорусские националисты - конечно, не украинские боевики, но это те самые пассионарии и радикалы, готовые на прямые столкновения с милицией Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лукашенко так же в последние годы негласно потакал националистам (а есть сведения, что и продвигал). Появлялись Дни вышиванки, запрещалась георгиевская лента, вывески переписывались на национальный язык, а в школах делали упор на то, что белорусы ближе к Великому княжеству Литовскому и Речи Посполитой, чем к России.

Белорусские националисты - конечно, не украинские боевики, которые годами тренировались «воевать с москалями». Но это те самые пассионарии и радикалы, готовые на прямые столкновения с милицией.

4. «Они же дети»

Детонатором Майдана стал жесткий ночной разгон группы молодежи. Ролики с машущими направо-налево дубинками силовиками быстро облетели Украину. «Они же дети!» - вскричала оппозиция. И начала многомесячную «осаду» центра Киева. Затем в ход пошли баррикады, коктейли Молотова и … режим Януковича пал.

Лукашенко, начав жестко подавлять беспорядки в Минске, тоже сыграл против себя. Неоправданная ярость ОМОНа, бившего палками даже лежащих на асфальте молодых протестующих, возмутила Белоруссию. Покатились акции «Прекратить насилие!». И лишь удвоили силу протеста.

Лукашенко, начав жестко подавлять беспорядки в Минске, тоже сыграл против себя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5. Семья

На Украине мне часто жаловались, что Янукович через своих сыновей подмял под себя весь бизнес, жестко расправившись с конкурентами. Когда дети президента ведут себя нескромно, это всегда отталкивает электорат.

Сыновья Лукашенко, так ратующего за простой трудовой народ, - тоже не комбайнеры и не фрезеровщики.

Старший Виктор - помощник отца-президента по нацбезопасности и член Совбеза. Средний Дмитрий - председатель «Президентского спортивного клуба» и член Национального олимпийского комитета. Ну а младший Николай «работает» «белорусским принцем», как его тут называют. Он сопровождает президента почти на всех мероприятиях. Что уже раздражает многих белорусов, дескать, Батька монархом себя возомнил.

Николай «работает» «белорусским принцем», как его тут называют Фото: EAST NEWS

ПОСЛЕДНИЙ УДАР — «ГАРАНТИИ» ЗАПАДА

Еще одни грабли для Лукашенко маячат на горизонте. Янукович в какой-то момент решил слепо довериться Западу, сев за стол переговоров с вождями Майдана. Дипломаты стран ЕС даже выступили гарантами обязательств оппозиции и безопасности Януковича. Но через сутки об этом забыли, оставив президенту Украины лишь один шанс – бежать. И то — в Россию. Европа в убежище отказала.

Как только в белорусский конфликт начнут вмешиваться «гаранты» с Запада, и Лукашенко пойдет у них на поводу, это будет последний, сокрушительный удар черенком «граблей Януковича» в лоб, от которого Батька вряд ли оправится.

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