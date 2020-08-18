Со звездой Бетельгейзе опять начало происходить нечто странное

Бетельгейзе на небе.

Звезда Бетельгейзе продолжает удивлять. Вот только что казалось, что ее тайна раскрыта и всё теперь с ней ясно и предсказуемо, как красный сверхгигант продемонстрировал совсем не то, что от него ожидали. Ожидали, что Бетельгейзе, набрав к сентябрю максимальную яркость, будет светить стабильно. А звезда опять начала тускнеть. Словно бы издеваясь над астрономами.

Напомню: в конце 2019 года Бетельгейзе - одна из самых ярких звезд на небе – стала едва видна. По некоторым оценкам, она светилась, что называется, в «четверть накала». Астрономы терялись в догадках. Пока не определили, что причина аномалии в газах, которые звезда из себя исторгла. Будто бы чихнула. «Чих», отлетев на несколько миллионов километров, охладился и сконденсировал вокруг себя пыль. Ее облако и заслонило звезду.

Загадку разгадали ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), наблюдавшие за Бетельгейзе с помощью космического телескопа Хаббл (Hubble). Руководила ими Андреа Дюпри (Andrea Dupree).

Где искать загадочную звезду.

О том, что звезда опять тускнеет – с каждым днем все сильнее и сильнее, сообщила все та же Андреа через астрономическую сеть Astronomers Telegram, на которую сослался портал ScienceAlert.

От Бетельгейзе ожидали чего угодно, но совсем не этого. Что там сейчас происходит? Что все это значит? Ответов на эти вопросы снова нет.

Одно время ученые полагали, что наблюдаемые аномалии свидетельствуют о том, что Бетельгейзе вот-вот взорвется. То есть, станет сверхновой. Убеждали в этом и себя и окружающих. Пугали близким концом света. А потом решили, что ничего страшного не происходит. Мол, с престарелыми красным сверхгигантами такое бывает: пульсируют, меняю яркость, становятся то горячее, то холоднее. Словно женщины, охваченные климаксом. А тут звезда «чихнула». И что из того? Тоже не смертельно. Поживет еще.

Астрономы решили, что Бетельгейзе притушило облако пыли, которое она сама из себя исторгла. Словно бы чихнула.

Ясно пока одно: окончательный диагноз Бетельгейзе так и не поставлен. Стало быть, и от самых худших предположений отказываться рано.

Звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант. Видна на небе чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Находится на расстоянии от 495 до 650 световых лет от Солнца. Старшего его. Звзде около 8 миллиардов лет.

Бетельгейзе в 1400 раз больше нашего светила и в 20 раз тяжелее. Если поместить её в центр Солнечной системы, то край звезды поглотит Юпитер.

Большинство астрономов уверены: Бетельгейзе обязательно взорвется. Такова судьба красных сверхгигантов, израсходовавших свое термоядерное горючее. Не ясно лишь одно: когда случится катаклизм. Может быть, через год, может быть, через 100 тысяч лет или даже через миллион.

Вспышка от взрыва Бетельгейзе озарит чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные при этом, уничтожат жизнь на планетах у близлежащих звезд. Если она там, конечно, имеется. Взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет, считается смертельным.

Катаклизм вряд ли накроет нас взрывной волной, а вот жестким рентгеновским излучением окатить может. Чем сильно навредит растительному и животному миру Земли, включая людей, конечно.